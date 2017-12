Expectativa regional por una citación de Aranguren a la transportista Transnea

Domingo, 24 de diciembre de 2017

El Ministerio de Energía de la Nación y el Enre convocó a los representantes de la empresa de transporte energético para debatir sobre los cortes de energía en la región. El Gobierno provincial insiste en la quita de la concesión debido al colapso que dejó a Bella Vista sin energía por 72 horas.





El Gobierno provincial espera expectante los resultados de una reunión que mantendrán el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y los representantes de la empresa transportista de energía Transnea. La Provincia insiste en que se le quite la concesión debido a los reiterados inconvenientes y, en especial, por el colapso energético que castigó a Bella Vista por al menos 72 horas a principios de este año.



“Nosotros ya expusimos nuestras quejas, que son compartidas y apoyadas por todas las provincias del NEA. Creemos que a raíz de lo sucedido en Bella Vista, corresponde la quita de concesión”, dijo a El Litoral el secretario de Energía, Eduardo Melano.

Para esta semana estaba previsto que el ministro Aranguren reciba a los representantes de la empresa Transnea, a fin de que hagan su descargo.

Después, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ministerio de Energía deberán resolver la sanción para la empresa transportista.

La semana pasada representantes del área energética de las provincias del NEA se reunieron con Aranguren, para reclamar las deficiencias en el transporte de energía por parte de la empresa Transnea, que termina afectando la distribución final. Los integrantes de las carteras de energía de Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa, en el encuentro con el ministro, debatieron sobre los problemas en el servicio energético a causa de colapsos en el transporte de energía a cargo de la mencionada firma. Las provincias volvieron a plantear el pedido de que se le quite la concesión a la firma si no cumple con lo establecido en el contrato, principalmente en cuanto a inversiones y mantenimiento del sistema.