"Hubo gobernadores que no cumplieron su compromiso" Sábado, 23 de diciembre de 2017 El Presidente habló sobre la reforma previsional y aseguró que "los jubilados van a cobrar más en 2018".

En una entrevista con Alejandro Fantino celebró el avance de la Justicia en las causas de corrupción durante el kirchnerismo aunque consideró: "La prisión preventiva es una herramienta delicada y tiene que ser muy bien evaluada"



"Hubo de todo. Hubo gobernadores que cumplieron su compromiso y lo habían firmado; y otros que no. A mi me enseñaron que si diste tu palabra es para cumplirla", respondió Mauricio Macri cuando Alejandro Fantino le preguntó si había habido "traidores" entre los gobernadores que habían anticipado que darían su apoyo en el Congreso a la reforma previsional. En la entrevista en "Animales sueltos", por América TV, el presidente habló también de los que fantasean con su salida anticipada del gobierno.



-¿Hay sueños de helicópteros, de que se vayan en helicóptero antes de terminar el mandato? De sindicatos, parte del peronismo, del kirchnerismo…



-Ellos han tenido y tienen ese tipo de sueños. Yo no los tengo. Yo tengo una responsabilidad y la estoy llevando a cabo. Nosotros vamos a terminar nuestro gobierno como corresponde.







-¿Qué pasó con los abuelos?



-Si mi principal tarea es reducir la pobreza significa que estoy comprometido a cuidar a los argentinos. Y cuando hablo de cuidar a los argentinos siempre he tenido dos ejes fundamentales: la niñez (los chicos de 0 a 5 años que es donde se crean las bases para que tengan las mismas oportunidades hayan nacido donde hayan nacido) y nuestros abuelos. Por eso hicimos la reparación histórica, porque era algo que les correspondía, más allá de las críticas que recibimos. Y no apostamos como gobiernos anteriores a que finalmente no iban a llegar y no iban a cobrar lo que les correspondía.



Los jubilados el año que viene van a cobrar más. Con esta fórmula y con el ajuste trimestral van a estar infinitamente más seguros y protegidos frente a cualquier cosa que pase en la Argentina.

-¿Le sacaron plata a los abuelos?



-No, esta fórmula no se puede medir por un año. Nosotros hemos establecido una nueva fórmula para ajustar las jubilaciones que les garantiza que van a estar protegidos frente a la inflación y el año que viene van a cobrar más. Van a crecer entre 4 y 6 por ciento más que la inflación. Y el otro año de vuelta, y el otro de vuelta…



-¿Por qué se armó tanto lío entonces?



Porque claramente había una intencionalidad política en todo lo que pasó. La fórmula que se había hecho era un engendro producto de que no había un Indec y se mentía la inflación. Los jubilados el año que viene van a cobrar más. Con esta fórmula y con el ajuste trimestral van a estar infinitamente más seguros y protegidos frente a cualquier cosa que pase en la Argentina. Ya lo van a ver cuando vayan a cobrar, todas las cosas que le dijeron son mentiras.



Hay un sector que dice que somos ajustadores seriales y hay otros que dicen que somos kirchnerismo de buenos modales. Nosotros estamos yendo por el medio.

Y el Presidente agregó: "Ojalá que los argentinos vayamos internalizando que aquellos gobernantes que gastan mucho más de los impuestos que nosotros pagamos son malos gobernantes".



Play

-Ustedes tampoco han podido equilibrar ese déficit…



No, lejos estamos de. Porque hemos dicho que vamos a hacerlo gradualmente. Acá hay un sector que dice que somos ajustadores seriales y hay otros que dicen que somos kirchnerismo de buenos modales. Nosotros estamos yendo por el medio. Somos gente que entendemos el problema, no lo negamos, y queremos un país que tenga equilibrio en todo. Y cuando tenés equilibrio fiscal no dependés de nadie.



Otras frases destacadas de Mauricio Macri en la entrevista con Alejandro Fantino



El rumbo económico



– "Con este rumbo hasta ahora nos ha ido bien".



– "El 2017 fue mucho mejor que el 2016 y creo que el 2018 va a ser mucho mejor que el 2017. Estamos construyendo algo sólido y tenemos un gran futuro por delante".



– "En el pacto fiscal hemos fijado un compromiso de baja sistemática de un punto por año de déficit fiscal".



– "Hemos ido reduciendo los subsidios porque queremos que haya equidad. Vamos reduciendo sistemáticamente y tratando de igualar las tarifas porque creemos que todos lo argentinos tenemos que tener las misma oportunidades. El gobierno anterior subsidió el AMBA costa del resto del país. Hay que terminar con un montón de privilegios".



La Justicia y los ex funcionarios kirchneristas presos



– "Es muy fuerte, después de tantos años de impunidad, que se empiece a acabar es algo bueno. Creo que el tema de las prisiones preventivas es una herramienta delicada. Tiene que ser muy bien evaluada. Por suerte siempre está la doble instancia".



– "Hay cero mano nuestra. Cero barra cero. El único mensaje que he transmitido es que no quiero más impunidad. Es más, he recibido muchas críticas porque se decía que había un pacto de impunidad con Cristina. Una locura".



– "Si alguno de mi equipo comete un delito yo mismo lo voy a denunciar. La ley debe ser igual para todos. Mientras más responsabilidad tengas con más rigor tiene que aplicarse la ley. Velo todos los días por asegurarme que mi equipo esté comprometido de verdad".





Patricia Bullrich



– "Se rompe el alma, hay que tener coraje para enfrentar el narcotráfico. Aparte es honesta. El narcotráfico mueve mucha plata, te podes hacer rica en un segundo y medio".



El mensaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan



– "Entiendo el dolor, la ausencia. Escuché al capitán que había sido comandante del San Juan y me hizo llorar. Son cosas que pasan y son inexplicables, por más que haya una comisión investigando para ver si hubo algún error o una negligencia. Recuerden lo mejor de cada uno de ellos, son héroes de la patria".



Disturbios, cacerolazos e intentos de saqueo



– "Espero que cuidemos a nuestros policías, no puede ser normal una sociedad en la cual intenten matar a los policías tirándoles piedrazos, porque tirar un piedrazo de ese tamaño es un intento de asesinato".



– "Quiero una Argentina donde los argentinos se puedan expresar libremente. Si alguno sintió que tenía que expresarse, todo bien. Le pido a los que están en contra de todo lo que hacemos que se den una oportunidad. ¿Mirá si lo que estamos haciendo funciona? Yo trabajo para todos los argentinos. Y en 2019 si no te gustó, votás otra alternativa".



– "Los saqueos fueron orquestados. No está dada ninguna circunstancia para que eso suceda"



Su futuro político



– "Cuando arranque esta tarea sabía que tenía que estar comprometido, si los argentinos lo consideran, a seguir cuatro años más. Pero no es el momento para debatirlo".



– "En un caso extremo, a los 64 años recuperaría mi vida normal".