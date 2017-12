López Desimoni dio detalles del Plan Integral de Seguridad para las fiestas de fin de año

Miércoles, 20 de diciembre de 2017

El Ministerio de Seguridad de Corrientes diagramó un plan integral que prevé la intensificación de los controles en todo el territorio provincial.





En una conferencia de prensa, el ministro Juan José López Desimoni, hizo hincapié en la prevención y garantizar la seguridad a toda la comunidad correntina.



En la Sala de Situaciones del Ministerio de Seguridad de la Provincia, el jefe de la cartera Juan José López Desimoni encabezó la presentación del Plan Integral que se desplegará a lo largo de todo el territorio correntino para garantizar que el millón de comprovincianos pasen las fiestas felices y en paz.



Acompañado por el jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Eduardo Acosta y el subsecretario de Seguridad, Guillermo Weyler, López Desimoni resaltó que llevar tranquilidad a los vecinos durante cada fin de año se trata de una política de Estado.



“Las medidas tendientes a garantizar la seguridad tiene la particularidad de que este año será un Plan Integral para toda la Provincia, de acuerdo a las características de cada localidad y conforme lo implementan las distintas Unidades Regionales”, subrayó el ministro.



Los operativos que se desplegarán en la ciudad de Corrientes contarán con la colaboración del personal de Seguridad Urbana Municipal (SUM) y de la Dirección de Tránsito Municipal. El operativo cerrojo de la Costanera correntina comenzará el 24 y 31 de diciembre a las 22 horas en ambos casos y se extenderá desde la Avenida General San Martín (Costanera Norte) a partir de calle Chaco y Avenida Juan Pablo II (Costanera Sur) y sus inmediaciones.



Es pertinente remarcar que estará restringido el ingreso de todo tipo de vehículos y no se permitirá el ingreso de botellas de vidrio y todos aquellos objetos que pueda resultar un peligro para la seguridad pública. Además, habrá un servicio especial de seguridad perimetral en las zonas de la Plaza Vera; Parque Mitre y la Plaza del Mercosur.



No obstante, tanto el ministro López Desimoni como el jefe de la Policía de Corrientes, comisario Acosta, resaltaron que la profundización de la seguridad en las zonas con mayor concurrencia no afectará el trabajo en las 21 jurisdicciones de la Capital. De modo que todas las comisarías continuarán trabajando de manera normal durante todo el fin de semana.



Así, se reforzarán los patrullajes de prevención en todo el ámbito de la ciudad Capital con vigilancia en las zonas donde hay cajeros automáticos; áreas comerciales (microcentro) y financieras (bancos), particularmente en los horarios de atención al público.



Finalmente, vale señalar que en la Capital estarán afectados efectivos dependientes de la Jefatura de Policía; Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito; Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito; Direcciones; Departamentos, Divisiones y Comisarías.



En tanto que en el interior estarán afectados efectivos de las Comisarías de Distritos correspondientes a las 7 Unidades Regionales desplegadas en el interior provincial. Asimismo, se reforzarán los Grupos Especiales de intervención (P.A.R.; Infantería; G.T.O; G.I.R.; G.R.I.M. I; G.R.I.M. II; G.R.I.M. III; G.R.I.M. IV; G.R.I.M. V y U.E. de Bomberos.), quienes colaborarán con la desconcentración ordenada de los eventos bailables (públicos o privados). Finalmente, el servicio especial de seguridad en ambas fiestas de Navidad y Año Nuevo estos organismos y otros continuarán con las tareas de prevención de manera normal.







PLAN CREER Y CREAR



Desarrollo Social visita a emprendedora que recibio un Deshidratador Solar de Vegetales



En el marco del Plan Nacional Creer y Crear se llevó a cabo la visita a una emprendedora de San Cayetano con el fin de monitorear la marcha de su emprendimiento, tras haber recibido por parte del Ministerio de Desarrollo Social un deshidratador solar de vegetales.



Esta actividad es coordinada por la Dirección General de Economía y Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de fortalecer las capacidades de los emprendedores de la Economía Social y consolidar sus estrategias de autoempleo.



En esta oportunidad se visitó a Rosa Valenzuela, emprendedora de la localidad de San Cayetano que produce plantas aromáticas, además de dedicarse a la piscicultura y la producción avícola. Forma parte de los productores que se registraron, se capacitaron y se beneficiaron con el Plan Nacional de Economía Social Creer y Crear.



Rosa recibió un deshidratador solar de vegetales, el cual se utiliza para agregar valor a sus productos y que los mismos se conserven más tiempo. El elemento entregado aprovecha energías renovables como el sol, cuidando el medio ambiente, no contamina y es más económico. Fue construido por una empresa metalúrgica correntina y diseñado por personal de la misma, el Ingeniero Joaquin Jurich y Álvaro Rodríguez perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social.



El deshidratador es un elemento innovador, fue diseñado y construido específicamente para atender la necesidad de esta emprendedora, que tenía inconvenientes en el proceso de deshidratación de las plantas aromáticas, y eso significaba un problema para conservar y comercializar su producción.







PREMIADOS DEL TEKO ABUELOS



Visita guiada de adultos mayores “Che Taitá” del barrio Santa Teresita



Clubes de abuelos de la ciudad de Corrientes continúan con las actividades previstas en el marco del programa “Conociendo mi Ciudad”, impulsado por el Ministerio de Turismo de la provincia.



Al respecto, Gloria Quintana, integrante del club de abuelos Che Taitá del barrio Santa Teresita expresó su satisfacción, ya que se hicieron acreedores de este premio obtenido por Marcelino Cabañas que también forma parte de este grupo de adultos mayores, en el concurso didáctico del Teko Abuelos.



La visita guiada consistió en conocer las instalaciones del Ministerio de Turismo de la provincia, donde se inició el recorrido que siguió por el Museo de Ciencias Naturales, la Casa Iberá, para concluir en la Costanera Sur de la ciudad de Corrientes.



La acción se concretó a través del área de Turismo Social Educativo del Ministerio de Turismo de Corrientes, coordinada por la técnica en Turismo Gisela Mendoza.



Al concluir el city tour las participantes coincidieron en remarcar que se trató de una actividad fuera de lo cotidiano, que posibilitó conocer un poco más sobre nuestra ciudad y sus atractivos.