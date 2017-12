Diputados le dio media sanción a la reforma tributaria

Miércoles, 20 de diciembre de 2017

La iniciativa fiscal de Cambiemos logró 146 votos a favor, en tanto que hubo 77 en contra y 18 abstenciones





La reforma tributaria que impulsa el oficialismo se aprobó el miércoles por la madrugada en la Cámara de Diputados con 146 votos afirmativos, 77 negativos y 18 abstenciones.



El avance de la iniciativa fiscal de Cambiemos, que ahora deberá debatirse en el Senado, se logró luego de la sanción de la ley que modifica la actualización de las jubilaciones y asignaciones sociales.



Un punto clave del proyecto es la derogación del Fondo del Conurbano (que se solventaba con el 10% de Ganancias aunque con un tope de $650 millones) y la distribución del 20% recaudado del impuesto a las Ganancias que se derivaba a la ANSES entre las provincias y Nación por el sistema de Coparticipación federal; en tanto, el sistema previsional se financiará con la totalidad de la recaudación del impuesto al cheque. Otro eje del proyecto es la exención del impuesto a las Ganancias para los inversores no residentes en la Argentina, salvo en el caso de que operen en el mercado de Lebacs.



Otro de los puntos salientes es la rebaja a la mitad del IVA de las carnes de pollos, cerdos, y conejos, con el objetivo de que bajen los precios de esos productos alimenticios. Otro de los cambios sustanciales que propone el oficialismo está vinculado a los impuestos internos a la cerveza, que vería elevado del 8% al 17% el tributo que paga al Estado.





Además, las empresas no pagarán aportes patronales hasta una remuneración bruta de $12.000 para 2022, en una escala que comienza el año próximo con $2.400, sigue en 2019 con $4.800, en 2020 con $7.200 y en 2021 con $9.600 pesos.



Con este proyecto, el oficialismo buscan que la reforma sea "gradual" y que de aquí a 2022 la presión tributaria caiga en al 1,5% del PBI con el objetivo de alentar la inversión y la creación de empleo.



Modificaciones al proyecto



En la votación a los artículos en particular, la Cámara de Diputados introdujo cambios. Cabe destacar que se acordó que el Impuesto a las Ganancias no alcance a las mutuales y cooperativas, tal como establecían los artículos 23 y 24 del proyecto original.



A propósito, los diputados que conforman el interbloque Argentina Federal que habían reclamado la eliminación de dichos artículos resaltaron "el importante aporte que realizan las cooperativas y mutuales del interior profundo, que promueven la solidaridad, contribuyendo al desarrollo local y nacional".



En ese sentido, agregaron que "el movimiento cooperativo y mutual se basa en el esfuerzo de sus propios integrantes autogestionados, considerando fundamentalmente la promoción de la solidaridad y la organización".



"La reforma más ambiciosa y profunda de las últimas décadas"



Así lo consideró el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (PRO). El economista reconoció que "el punto de partida es complicado" debido al "elevado déficit", aunque recordó que la presión tributaria bajó dos puntos durante la gestión de Mauricio Macri y volverá a bajar 1,5 puntos del PBI, en un término de cinco años, con la futura ley.



Finalmente, el legislador destacó que los objetivos del proyecto del Ejecutivo es "incentivar la inversión", "formalizar el mercado laboral", "mejorar la competitividad", "mejorar la equidad y la eficiencia del sistema tributario" y "luchar contra la evasión".



"Forma parte del paquetazo de reformas neoliberales"



Por su parte, el diputado y ex ministro de Economía del kirchnerismo, Axel Kicillof, advirtió: "Esta ley forma parte del 'paquetazo' de reformas neoliberales que el Gobierno tuvo escondido toda la campaña, y que sacó a la luz ni bien terminaron los comicios". Además, consideró que el proyecto "le perdona impuestos a los que más ganan e intenta trasladar la carga tributaria a los consumidores y a los pobres".



"El proyecto no trabaja sobre el fondo de la cuestión"





Desde el Frente Renovador, Marco Lavagna enumeró las matices de la iniciativa: "No trabaja sobre el fondo de la cuestión, que es cambiar la matriz impositiva en Argentina", analizó.



Lavagna celebró la implementación del impuesto a la Renta Financiera, pero en cambio cuestionó que se rebajen aportes patronales "sin tener en consideración el efecto que puede tener sobre el sistema previsional".