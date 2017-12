Pidieron la detención de la ex intendente Angelina Lesieux y su esposo Jorge Corona Miércoles, 20 de diciembre de 2017 El Juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá Dr. Martín José Vega, a pedido de la fiscal María Alejandra Talamona, ordenó la inmediata detención de Angelina Lesieux y de Jorge Corona.

El matrimonio que gobernó Perugorría está imputado por supuesto desvío de fondos destinados a obras públicas que no se habrían concretado. Además, según relató Quique Moreira, se habría detenido a ex funcionarios. El monto denunciado rondaría los 25 millones de pesos.





La localidad de Perugorría amaneció convulsionada después de que se confirmara el pedido de detención por parte del Juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega para los dos intendentes anteriores: Jorge Corona y Angelina Lesieux. Según detalló, el matrimonio estaría prófugo, pero es inminente su detención, dado que ya tendrían individualizada su ubicación.





Asimismo, recordó que ayer se concretó la detención de Sabrina Lamens y Patricia Vera, a quienes Moreira apuntó como “firmadoras de cheques”, en tanto que esta mañana apresaron al contador Moray Muzzio, que era auditor de la Municipalidad. En cuanto a las causas por las que se los imputa, habló de “asociación ilícita, desvío de fondos públicos”, en relación a los fondos que habría recibido Lesieux cuando era intendente para obras que no se habrían concretado.



La denuncia



Según la documentación presentada por Margarita Stolbizer, la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal asignó un total de 13.647.900 pesos para la construcción de 40 viviendas en el marco del Programa "Techo Digno". La diputada advirtió que estas obras aparecen como concluidas en los registros del gobierno nacional, pero "nunca se terminaron". "Las viviendas de Perugorría no se terminaron nunca; sólo la mitad tiene un avance mínimo y las obras están paradas hace meses, abandonadas cubiertas por pastos", señaló.





Stolbizer, además, denunció el supuesto desvío de fondos que estaban destinados a la construcción de ciclovías y un puente peatonal en la localidad de Perugorría. El dinero fue enviado al municipio, pero las obras no se hicieron. En los registros oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación figura que el avance de la obra era de más de un 80 por ciento.





La diputada también pidió investigar la remodelación del balneario municipal de Perugorría. Para esa obra se destinaron desde la Secretaría de Obras Públicas más de 3 millones de pesos, pero la refacción nunca se hizo. Según los registros oficiales, la obra ya había alcanzado el 78 por ciento de su ejecución.