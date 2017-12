Valdés inauguró obras en El Sombrero

Miércoles, 20 de diciembre de 2017

En su primera visita al interior como Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, llegó a El Sombrero, donde junto al intendente anfitrión, Raúl González, inauguró la ampliación y refacciones generales de la subdelegación del Registro Civil, además de 2400 metros de enripiado, 140 metros de iluminación LED y 12 cuadras de cordones cuneta.



Aprovechó la oportunidad también para anunciar otras obras, como el Portal de acceso a la localidad y la construcción de un Polideportivo.



“Nosotros teníamos planeado ir al interior varios días antes, pero como saben comenzamos a trabajar en una agenda intensa también en Buenos Aires, y fuimos postergando estas inauguraciones que vienen proyectadas de hace mucho tiempo”, dijo el primer Mandatario al tomar la palabra. Agregó en este marco que “este es el fruto de un trabajo en conjunto entre el ex gobernador Ricardo Colombi y el actual intendente”, y señaló que si bien “a mí me tocó inaugurar”, estas obras corresponden “a la gestión y el trabajo de Ricardo”.



Recordó que “cuando decíamos que habían comunas que era necesario que se desprendan de jurisdicciones que tienen más habitantes, siempre ocurren resistencias por varios motivos, aunque en realidad lo que se persigue es el interés de una comunidad que todos los días necesitan vivir mejor y que deben contar con sus propios recursos para desarrollarse como ciudadanos”. En este marco afirmó que “prueba de ello es que no fue desacertada esa decisión de crear a El Sombrero como municipio”, ya que “fíjense cuantas cosas se pueden hacer cuando se piensa desde un nuevo municipio”.



Valdés anunció en esta oportunidad otras obras, como el portal de ingreso a El Sombrero y el Polideportivo municipal, “que ya se está trabajando y se va hacer una gran inversión para que los niños y jóvenes puedan practicar deporte”. Respecto a unas declaraciones previas del intendente González, “de proyectarse hacia adelante con un plan estratégico y que la localidad pueda tener una salida al río”, el Gobernador le brindó todo su apoyo, “no solamente para que los habitantes puedan disfrutar de nuestro río Paraná, sino también para que nosotros tengamos esa visión estratégica que es poder tener un Puerto alternativo, porque el Sombrero y todo el desarrollo que se pueda generar en esta zona, tiene que ser una gran transferencia de carga, el gran pulmón de la ciudad de Corrientes, y tendrá un fututo venturoso”.



Las tareas de ampliación y refacción integral de la subdelegación del Registro Civil en El Sombrero, consistieron en techos, baños, Sala de Matrimonios, oficina de información sumaria, Sala de Toma de Trámites, construcción de baños, sala de estar y archivos, por un monto de $1.200.000. Mientras que el enripiado de los 2.400 metros se distribuyen en 500 metros de la avenida del Peón Rural, Los Ceibos 400 m., avenida de Los Pescadores 400 m., las calles Irupé 300 m., Chamamé 100 m., El Dorado 200 m., Los Aromitos 300 m., Medalla Milagrosa 100 m., El Surubí 100 m., tras una inversión de $1.400.000.



La Iluminación LED se llevó a cabo a lo largo de 1.400 metros, sobre avenida de Los Pescadores y la plaza central, fruto de un Convenio que estableció un monto de $994.495. Por otra parte, las obras de cordones cunetas se ejecutaron en 2.400 metros lineales: 150 m. en la avenida de Los Estudiantes, 370 m. en la avenida de Los Pescadores y 200 m. en El Dorado.



Para el intendente de El Sombrero, Raúl González, fue “un día de mucha fiesta, emoción, ver cómo se va conformando esta nueva ciudad”. Aseguró que “estamos llamados ser una comunidad grande, porque estamos a 80 kilómetros de 2 capitales provinciales, por la idea del Puerto, por la Autovía, y muchos proyectos más que van a cambiar radicalmente nuestra forma de vida”.



Acompañaron al Gobernador en ambas inauguraciones, los ministros de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; de Seguridad, Juan José López Desimoni; Justicia y Derechos Humanos, Jorge Quintana; Turismo; Cristian Piris; el director provincial del Registro Civil de las Personas, Marcos Amarilla; el intendente de El Sombrero, Raúl González; y legisladores correntinos, entre otras autoridades.