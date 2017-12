El crimen de Tamara: el fallo se conocerá el año próximo

Martes, 19 de diciembre de 2017

Restan declaraciones de testigos y pruebas que solicitaron las partes. Ayer atestiguó un “conocido” del acusado.

Se mostró dubitativo ante preguntas de la querella. El hecho ocurrió en enero de 2016.





En el Tri­bu­nal Oral Pe­nal Nº1 (TOP) de es­ta ciu­dad ca­pi­tal se de­sa­rro­lló la ter­ce­ra au­dien­cia por el cri­men de la jo­ven Ta­ma­ra Za­la­zar, he­cho ocu­rri­do en ene­ro de 2016. Por el ca­so hay un so­lo sos­pe­cho­so: Raul Es­ca­lan­te. Ayer ates­ti­guó un co­no­ci­do del acu­sa­do quien di­jo ver a “u­na pa­re­ji­ta” al cos­ta­do de la ru­ta un día an­tes del cri­men. Sin em­bar­go se mos­tró “ol­vi­da­di­zo” con res­pec­to a fe­chas y ho­ras re­que­ri­das por la que­re­lla.

Jo­sé M., de pro­fe­sión do­cen­te, fue quien de­cla­ró an­te el Tri­bu­nal, a pe­di­do de la de­fen­sa. Su de­cla­ra­ción du­ró más de una ho­ra.

Di­jo que ha­bía ido jun­to a su fa­mi­lia al bal­ne­a­rio de San Mi­guel des­de Caá Ca­tí, lo­ca­li­dad en la cual es­ta­ba de vi­si­ta en ca­sa de su ma­dre. En ese tra­yec­to vio al cos­ta­do de la ru­ta a una pa­re­ja “pen­sé: ¿qué ha­cen en un des­cam­pa­do?” re­la­tó.

En cua­tro mi­nu­tos (tiem­po que le to­mó pa­sar por la zo­na) pu­do ob­ser­var que “se tra­ta­ba de una pa­re­ja. Un hom­bre de pe­lo ne­gro, fla­co, de 1,60 me­tros de es­ta­tu­ra que es­ta­ba ves­ti­do con je­ans y re­me­ra o ca­mi­sa blan­ca, jun­to a una chi­ca de ca­be­llo cor­to ne­gro que ves­tía un short y re­me­ra blan­ca. Am­bos jun­to a una mo­to co­lor azul o ne­gro, en me­dio de dos ár­bo­les cer­ca de un puen­te”. Agre­gó que al re­gre­sar ha­cia Ca­pi­tal (du­da si fue des­pués de un dia o dos de ha­ber vis­to a esa pa­re­ja) ob­ser­vó que en el mis­mo lu­gar ha­bía un gru­po de po­li­cí­as y la chi­ca (su­pues­ta­men­te Ta­ma­ra) ya fa­lle­ci­da.

El tes­ti­mo­nio sem­bró mas du­das que cer­te­zas, es­pe­cial­men­te por­que se de­mo­ró mu­cho en res­pon­der las pre­gun­tas tan­to de la Fis­ca­lía co­mo de la que­re­lla so­bre la ho­ra y fe­cha del acon­te­ci­mien­to re­la­ta­do.

Her­min­do Gon­zá­lez des­de la que­re­lla ca­li­fi­có co­mo un “tes­ti­mo­nio fa­laz” a lo re­la­ta­do por el tes­ti­go.

El hom­bre no pu­do res­pon­der con exac­ti­tud cues­tio­nes co­mo la dis­tan­cia en­tre el ve­hí­cu­lo que con­du­cí­a, en el cual via­ja­ba jun­to a su es­po­sa e hi­ja, y la pa­re­ja que vio al cos­ta­do de la ru­ta, o có­mo lo­gro vi­sua­li­zar la ves­ti­men­ta y cues­tio­nes fí­si­cas de la pa­re­ja en tan cor­to tiem­po, ya que los vio cuan­do ma­ne­ja­ba ha­cia el bal­ne­a­rio.





An­te es­ta si­tua­ción, des­de la que­re­lla se pro­pu­so: “un dia a de­ter­mi­nar, a eso de las 17,30 pa­sar por el lu­gar y ubi­car a una pa­re­ja a una dis­tan­cia si­mi­lar a la que ex­pli­có el tes­ti­go que los vio. Pa­ra lue­go po­der de­fi­nir ves­ti­men­ta y cues­tio­nes fí­si­cas de las per­so­nas en el des­cam­pa­do”.

Co­mo así tam­bién se so­li­ci­tó que se re­quie­ra al en­car­ga­do del bal­ne­a­rio la ho­ra de in­gre­so y de egre­so pa­ra ba­ñis­tas al lu­gar, ya que el su­pues­to tes­ti­go fue a dis­fru­tar de una tarde-­noche de ve­ra­no.





Otras de­cla­ra­cio­nes

Tras un cuar­to in­ter­me­dio, el Tri­bu­nal de­fi­nió que el pró­xi­mo 21 de di­ciem­bre con­ti­núe la au­dien­cia en la cual es­tán ci­ta­das a de­cla­rar la es­po­sa e hi­ja de Jo­sé M. quie­nes es­tu­vie­ron pre­sen­tes y ha­brí­an ob­ser­va­do lo mis­mo. Am­bas tes­ti­gos pro­pues­tos por la de­fen­sa del acu­sa­do.

Es­ta se­ría la úl­ti­ma au­dien­cia, por lo que el año pró­xi­mo se co­no­ce­rá el fa­llo, “aun res­tan otras ron­das de tes­ti­mo­nios y sa­ber si se su­ma­rán las prue­bas que se fue­ron re­qui­rien­do” di­jo Gon­zá­lez a épo­ca.





El fe­mi­ci­dio

Ta­ma­ra Ya­que­li­na Za­la­zar de 19 años fue en­con­tra­da muer­ta en una al­can­ta­ri­lla so­bre ru­ta 5 cer­ca de Lo­mas de Gon­zá­lez el 13 ene­ro de 2016.

Ra­úl Al­ber­to Es­ca­lan­te es­tá in­di­ca­do co­mo au­tor ma­te­rial del “Ho­mi­ci­dio ca­li­fi­ca­do me­dian­do vio­len­cia de gé­ne­ro” en el cual per­die­ra la vi­da la mu­cha­cha.

Da­tos que se des­pren­den de las de­cla­ra­cio­nes del úni­co sos­pe­cho­so del cri­men se­ña­lan que el 12 de ene­ro a las 12:30 la jo­ven fa­lle­ci­da y él (Es­ca­lan­te) man­tu­vie­ron un en­cuen­tro ín­ti­mo en un mo­tel ubi­ca­do por ave­ni­da Mai­pu, a po­cos me­tros de ru­ta12.

Se­gún di­chos del sos­pe­cho­so, la mu­cha­cha le pi­dió que la acer­ca­ra a un cum­ple­a­ños en el pa­ra­je 89, lu­gar por don­de de­bía pa­sar Es­ca­lan­te ya que él ha­cía un via­je al in­te­rior por cues­tio­nes la­bo­ra­les.

En ese tra­yec­to la de­jó jun­to a unos co­no­ci­dos en el men­cio­na­do pa­ra­je y des­de en­ton­ces no su­po más de ella has­ta que se en­te­ró que la Bri­ga­da lo bus­ca­ba por ser sos­pe­cho­so del cri­men de la jo­ven.

Sin em­bar­go, el tes­ti­mo­nio de una her­ma­na de Ta­ma­ra de­jó de ma­ni­fies­to que la jo­ven no te­nía co­no­ci­dos en el in­te­rior y que ese día ha­bía sa­li­do a bus­car di­ne­ro que le de­bí­an de un tra­ba­jo.

Re­cla­mo al sa­lir del de­ba­te

Fa­mi­lia­res de Ta­ma­ra mos­tra­ron su in­dig­na­ción por la pro­tec­ción que re­ci­be Es­ca­lan­te an­te su tras­la­do de la Uni­dad en ca­da de­ba­te.

“Lo pro­te­ge más sien­do un de­lin­cuen­te. No­so­tros per­di­mos un ser que­ri­do y nos lle­nan de po­li­cí­as” se es­cu­chó de­cir des­de el do­lor.

An­te la sa­li­da del tes­ti­go, tam­bién hu­bo ma­ni­fes­ta­cion de in­sul­tos por lo que la po­li­cía de­bió es­tar aten­ta por un po­si­ble en­fren­ta­mien­to con el pa­dre de Ta­ma­ra.

“So­lo que­re­mos jus­ti­cia” ex­cla­ma­ron las ami­gas de la mu­cha­cha ase­si­na­da.