Reforma previsional: Diputados aprobó la ley tras 12 horas de debate y una jornada cargada de violencia

Martes, 19 de diciembre de 2017

Al cierre de una sesión maratónica, el oficialismo consiguió los votos para su iniciativa; hubo 128 votos a favor, 116 en contra y dos abstenciones.





Tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados , y horas después de una jornada de violencia extrema fuera del Congreso, el oficialismo consiguió aprobar esta mañana la reforma previsional con 127 votos a favor, 117 en contra y dos abstenciones.



La Cámara baja convirtió en ley la reforma de la fórmula de la actualización de las jubilaciones al cierre de doce horas de un debate agitado, con fuertes cruces e infructuosos llamados de la oposición para levantar la sesión igual que el pasado jueves. El Gobierno pretende ahorrar unos 60.000 millones de pesos en 2018 con esta norma.







Reforma previsional: la votación en el Congreso



El oficialismo contó con el apoyo de legisladores que responden a los gobernadores, quienes respaldaron la iniciativa oficial. La chaqueña Elda Pertile (Justicialista) y Mirta Pastoriza (Frente Cívico por Santiago) se abstuvieron. Hubo diez diputados ausentes.





El Gobierno se alzó con la aprobación de la reforma luego de una jornada con incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que terminó con 162 heridos, entre ellos 88 policías, y 61 detenidos. Anoche hubo cacerolazos en distintos barrios de la Capital y una multitud se concentró en la Plaza Congreso.





Incidentes en los alrededores del Congreso vistos desde el drone de La Nación





El jefe del interbloque Cambiemos, Raúl Negri, que no defendió el proyecto en el recinto, condenó los hechos de violencia y reconoció que el resultado fue "ajustado". "Es un tema sensible. Cuando pasen los días el Gobierno tendrá que explicar bien, hablarles a los argentinos. El sistema previsional está en terapia intensiva hace años. No estoy buscando culpables", sostuvo.



La iniciativa impulsada por el Gobierno atravesó un arduo período de negociaciones, con líderes peronistas y mandatarios provinciales para conseguir el apoyo requerido para ser aprobada.



Durante la madrugada, Cambiemos rechazó un planteo realizado por la jefa del bloque del frente Federal Unidos por Una Nueva Argentina, Graciela Camaño, para que el proyecto de ley de reforma previsional volviera a comisión.



"Lo que paso durante todo el día fue terrible. En las calles está pasando algo y no podemos estar ajenos a eso, tenemos que tener un gesto", sostuvo. El planteo fue rechazado por 127 votos a 107.



Tras la votación en general y en particular de la norma, la sesión de la Cámara baja pasó a cuarto intermedio hasta las 17, cuando se debatirá la reforma tributaria.





Incidentes y enfrentamientos por la ley previsional



La reforma

El proyecto establece una nueva fórmula para el cálculo de la actualización de las jubilaciones. A diferencia de la actual, que contempla principalmente la evolución de los salarios y de la recaudación de los recursos tributarios que recibe la Anses, la nueva está compuesta en una relación de 70/30 por la variación de precios (inflación) y el promedio de salarios de trabajadores en relación de dependencia



La nueva fórmula, que se aplicaría cada tres meses, no contempla la inflación del último trimestre de este año. Por eso, tras una reunión con los gobernadores el pasado viernes después de la fallida sesión del jueves, el Gobierno prometió otorgar un bono compensador en marzo que, según asegura, alcanzaría a 10 millones de jubilados y beneficiarios de la AUH.



El impacto de los cambios, en detalle

El ahorro de 60.000 millones de pesos anuales es clave para el Gobierno porque constituirá la base de sustentación de la reforma tributaria y del consenso fiscal que suscribió con los gobernadores en noviembre pasado y que esperan todavía la sanción de la Cámara de Diputados.