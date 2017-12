“Vamos a buscar los mecanismos para garantizar el salario de los Municipales”

Sábado, 16 de diciembre de 2017

A solo 5 días de haber asumido en la Secretaria de Coordinación de gobierno municipal el Dr Hugo Calvano en dialogo con Cadena de Radios se refirió a la situación en la que encontraron el Municipio.



“Es peor de los pensábamos, todos los días nos encontramos en que las situaciones empeoran” dijo. Por otro lado llevó tranquilidad respecto del pago de sueldos de los empleados municipales.



-Exteriores-Nicolás Morales Bissio-



“Nos ha complicado el funcionamiento, estamos maniobrando” dijo Calvano al referirse a la situación en la que encontraron el Municipio capitalino, aunque aclaró que “no espera poner excusas”.



“Nos dejaron la situación de recursos humanos critica, las áreas están sobrepobladas” manifestó Calvano sobre los empleados municipales pero agregó que “Hay personas que hace una semana en que yo he estado y no las he visto”. “Es muy complejo porque es dinero que el municipio está gastando y es dinero de los contribuyentes. Es dinero que falta para cumplir las necesidades de los verdaderos trabajadores municipales”





Respecto de los sueldos de los municipales el Secretario de Coordinación del Municipio dijo que “No queremos transmitir incertidumbre, el trabajador debe estar tranquilo”. “Estamos buscando la manera financiera de resolver el tema del medio aguinaldo que es lo que está faltando y vamos a tener novedades en los próximos días” adelantó.



“Estuvimos poniendo en funciones en el Tribunal de faltas a Sandro Pérez, vamos a continuar con las recorrida internas y externas porque priorizamos lo humano” dijo Calvano sobre las actividades que realizaron hoy. “Esta cercanía del intendente no había pasado nunca. En ese aspecto hemos marcado la diferencia” dijo resaltando el aspecto humano que priorizaron en los primeros días de Gobierno, en su relación con los empleados municipales.



R: Gabriela Villordo