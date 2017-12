"Yo tendría más balones de Oro que Lionel y Cristiano Ronaldo"

Viernes, 15 de diciembre de 2017

El entrenador del al Fujairah le envió un claro mensaje a la “Pulga” y el portugués. Además elogió a Mbappe, la joven promesa del fútbol francés





Diego Armando Maradona, siempre que habla, genera polémica. El entrenador del Al Fujairah, aunque elogió a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, se puso por encima de ellos en la disputa por ser el mejor jugador de fútbol de la historia.



Tras ganar recientemente su quinto Balón de Oro (anteriormente se había quedado con su segundo The Best, el premio que otorga la FIFA), el portugués declaró sin tapujos que él es el mejor de todos los tiempos; algo en lo que no coincide el argentino.



"Decile que no joda", esbozó el Diego. Y luego afirmó que en ese lugar pueden aparecer jugadores de la talla de Alfredo Di Stéfano o Johan Cruyff. Sin embargo, luego se contradijo y agregó a este selecto grupo a Lionel Messi y el cuestionado Cristiano.





En una entrevista con el diario As, Maradona recalcó que la Pulga nunca tendrá su caracter. "Eso no se compra, eso viene dentro, viene de nacimiento. Messi no sería capaz de dar una charla con 20 jugadores sentados como he hecho yo ahí y motivarles. El diría: '¿Qué me quieren preguntar, muchachos?'. Los muchachos le harían las preguntas", sostuvo, mientras imitaba los gestos del hombre del Barcelona.



La imitación del Diego de Lionel Messi:



"En mi época los sudamericanos no podían ganar el premio. Yo tendría más Balones de Oro que Cristiano y que Messi", disparó el Diego sin rodeos. Y Luego, agregó: "Es muy dificil dar un solo Balón de Oro. Dárselo a Cristiano y Messi ya es aburrido. Tendrían que también meterse en la pelea Cavani, Mbappe, Ibrahimovic.. Tendrían que meterse más en la pelea".



Maradona aprovechó la oportunidad para dedicarle algunas líneas a la joven figura francesa del PSG, a quien le vaticinó un enorme futuro. "Mbappe, para mí, es la revelación del fútbol. Me parece que puede superar a muchos".





"Yo le dije a Florentino que fiche a Mbappe, se lo dije en un evento de la fifa. Que venda a Bale, que lo regale", declaró en ex entrenador de la Selección argentina y el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.



"Para mí era más difícil jugar en el fútbol de antes. Había una sola televisión, ahora tienen el VAR. Yo me acuerdo que la primera pelota que agarré, me pica la pelota, la agarré con el pecho, y cuando me fui a dar la vuelta, me dan una chilena en la cara. ¡Una chilena en la cara! Y me dijo: '¡Pibe, es la primera!'", cerró Maradona.