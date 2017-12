Del Potro confirmó quién será su entrenador en el 2018

Sábado, 16 de diciembre de 2017

El tenista de Tandil informó que seguirá acompañado por el mismo coach que se sumó a su equipo de trabajo al final de la temporada





Juan Martín del Potro finalizó las dudas que giraban en torno a su conducción técnica y confirmó que Sebastián Prieto lo seguirá acompañando durante la temporada 2018 tras los buenos resultados que obtuvo desde que lo eligió como entrenador.



"Es una gran motivación seguir juntos", aseguró sobre el hombre que lo acompaña desde fines de agosto de este año, justo para el US Open que lo tuvo como semifinalista.



"Me aporta un orden y tranquilidad. Estuve mucho tiempo sin entrenador, armando qué ejercicios hacer, buscando las pelotitas… eso genera un desgaste y lo sentí. Estuvimos juntos en 5 ó 6 torneos y mi nivel aumentó mucho. Ni hablar de los resultados", detalló el tenista de Tandil que finalizó el año en el número 11 del mundo.



Delpo había estado acompañado por Franco Davín hasta julio del 2015 y luego se sostuvo sin entrenador hasta la aparición de Prieto, más allá de que Daniel Orsanic –capitán del equipo de Copa Davis– colaboró con él en el comienzo de esta temporada.



En el historial de Prieto, un ex tenista de 42 años, figuran los trabajos que realizó en compañía de los argentinos Guido Andreozzi, Juan Mónaco, Diego Schwartzman y José Acasuso.