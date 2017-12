La feroz crítica de José Sand contra la dirigencia de Lanús Viernes, 15 de diciembre de 2017 Con el contrato pronto a vencer, "Pepe" disparó: "Necesito 6 meses más de buen nivel para que te renueven en el club que más querés, si no te pasa como Pelletieri y Maxi (Velázquez)"



José Sand fue muy duro con la dirigencia de Lanús por considerar que dilatan más de lo debido la renovación de su contrato, que vencerá a mitad de año próximo.



"Necesito 6 meses más de buen nivel para que te renueven en el club que más querés si no te pasa como Pelletieri y Maxi (Velázquez)", disparó "Pepe". La declaración la hizo en su cuenta de Instagram y hizo especial hincapié por la forma en se fueron del "Granate" los últimos dos referentes.





El goleador de Lanús le respondió de este modo al presidente Nicolás Russo, quien horas antes había declarado en TyC Sports que "si Sand sigue en este nivel probablemente le ofrezcamos renovarle el contrato en junio".





Si bien el dirigente agregó que "sería el broche de oro para su carrera que termine como goleador histórico de Lanús", Sand entendió que aún está en duda su continuidad en el equipo y actuó en consecuencia. "Por lo que yo escuché decir del presidente en todos lados, me hace pensar que sí, que tengo que rendir examen todavía", continuó su descargo "Pepe" en diálogo con Radio Continental.



"Tengo contrato seis meses más, pero obviamente lo que viene pasando con mis compañeros y con referentes del plantel a uno le hace pensar muchas cosas. Que se vaya Maxi (por Velázquez) de esta manera a mi no me gusta. Es un señor como persona, es un referente, siempre dio lo máximo para el club y que se vaya de esta manera. Yo no quiero que me pase lo mismo", agregó el goleador.



Al recordar la última renovación que tuvo, Sand se quejó: "En enero me pasó lo mismo. Yo tenía contrato hasta junio y bueno, hice 27 goles en el año y yo creía que podía extender mi contrato, pero hasta que no le ganamos la Supercopa a River no se decidieron para hacerme contrato y ahora escucho esto otra vez y me duele. Yo lo quiero al club, me quiero retirar en el club, pero bueno, me parece que va a ser difícil de esta manera".



Por su parte, Ezequiel Carboni, el entrenador que reemplazó a Jorge Almirón, afrontará un nuevo ciclo con futbolistas surgidos de las inferiores. Sin embargo, dejó clara su postura respecto al goleador: "Le dije a Sand que era muy importante que siga". En diálogo con TyC Sports, el DT explicó que lo quiere "por su trayectoria y jerarquía". ¿Qué pasará con el futuro del ídolo?