La Justicia investiga el "Alto Calafate" de Daniel Scioli Jueves, 14 de diciembre de 2017 Un empleado de la Posada que le vendió el ex mandatario a una empresa privada declaró que se hicieron apenas cuatro eventos desde 2014. Se secuestraron cinco cajas de documentación.



"Un espacio elegante, sofisticado y versátil, conectado con la belleza y la tranquilidad de la naturaleza. En cuatro hectáreas, rodeado de jardines, puentes y lagos, el lugar ofrece dos grandes salones y más de nueve salas equipadas con avanzada tecnología para realizar eventos sociales y corporativos a medida. Además, cuenta con hermosas y cómodas habitaciones para que los huéspedes disfruten de un merecido descanso". Así se presenta en su sitio web La Posada Multiespacios. Pero no es un emprendimiento turístico más. La Justicia investiga si es parte de una maniobra ilegal que involucra al ex gobernador Daniel Scioli. ¿Por qué? El lugar fue alquilado y luego comprado por una empresa que era proveedora de la provincia de Buenos Aires durante su gestión. La investigación judicial acaba de sumar un dato clave. Durante un allanamiento, el jueves pasado, un empleado del lugar declaró que permanece vacío hace mucho tiempo. "Se hicieron apenas cuatro eventos", dijo ese testigo según pudo saber Infobae en fuentes judiciales.



Los terrenos donde funciona el complejo, al borde del río Luján, fueron vendidos en enero de este año a Miller Building Internacional SA. Por un total de 41.000 m2, que eran parte de Villa La Ñata, se pagaron US$ 3.850.000, más de 60 millones de pesos al cambio de esa fecha, un monto muy superior al que había informado Scioli en su declaración de bienes. La operación puso en alerta a la justicia y a la Unidad de Información Financiera (UIF), pero la maniobra habría comenzado mucho tiempo antes.







La empresa Capanone, una sociedad inmobiliaria en la que Scioli tiene participación, le alquilaba el lugar a los nuevos dueños al menos desde 2014. El contrato de alquiler ya está en poder del fiscal Alvaro Garganta, que investiga este hecho dentro de la megacausa contra la gestión de Daniel Scioli y otros ex funcionarios bonaerenses a partir de una denuncia de la diputada Elisa Carrió.



El expediente acaba de sumar un dato revelador. Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, un empleado de La Posada, que además tiene un cargo en la empresa, declaró durante el allanamiento realizado el jueves pasado que el lugar suele estar vacío. "Se hicieron apenas cuatro eventos en todo este tiempo y siempre de la familia Miller", dijo ese testigo ante la Policía.





Aunque faltan sumar pruebas, el escenario parece similar al del hotel Alto Calafate, donde se descubrió que Austral Construcciones y otras cinco firmas del empresario Lázaro Báez le pagaban a los Kirchner por habitaciones que no alquilaban. En esa causa, una pericia demostró que Báez le pagó a Hotesur SA $ 6 millones anuales, en promedio, entre 2009 y mayo de 2013.



La causa contra Scioli está en otra instancia. "Recién estamos recibiendo la documentación de los allanamientos realizados la semana pasada", explicó una fuente judicial. Además de dos domicilios a nombre de La Posada Multiespacios SA y Miller Building, la Policía registró la sede de Capanone SA, la dueña anterior del predio, y un estudio contable que intervino en la operación.



Aunque se trataría de una clara maniobra de lavado, por ese hecho se investigan otros tres delitos: negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación y peculado. "Si sumamos pruebas por el lavado deberá actuar la justicia federal", explicó una fuente judicial.



Por lo pronto, ya hay cinco cajas de documentación contable y jurídica sobre Capanone y el propio Scioli en manos de la Justicia. Son malas noticias para el ex gobernador.