Atención al público reducida en ANSES

Jueves, 14 de diciembre de 2017

Personal de ANSES inició una medida de fuerza en rechazo a la reforma previsional impulsada por el Gobierno Nacional. En las oficinas locales, se atiende con turno y solo 4 cajas están habilitadas.





Personal de las oficinas locales de ANSES, llevan adelante un paro en repudio a la reforma previsional impulsada por el Gobierno Nacional y que es tratada en el Congreso Nacional. Por ello, la atención al público en las oficinas es reducida y con demoras.



“La atención es normal pero solo hay 4 empleados que no se adhirieron a la medida de fuerza, pero a mitad de mañana deberán rever la situación porque no podrán hacer atender a todas las personas que ANSES atiende”, expresó el referente gremial Diego Pacayut.



“La protesta es en rechazo a los riesgos que los trabajadores vamos a tener con la nueva reforma previsional presentada por el Gobierno. Perjudica al jubilado actual, al que se quiere jubilar y al beneficiario de la Asignación Universal. Recomendamos que si son del interior no se acerquen, habrá demoras y será problemático”, agregó.