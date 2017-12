Ledesma debutará como DT y reemplazará a Lombardi en Tigre Miércoles, 13 de diciembre de 2017 Será la primera experiencia del ex volante, que pasó por el Millonario, el Ciclón y Racing. La dirigencia lo eligió por encima de Diego Osella y Omar De Felippe





Cristian Ledesma se convirtió en el nuevo técnico de Tigre en reemplazo de Ricardo Caruso Lombardi, quien dirigió al equipo hasta la duodécima fecha de la Superliga. El Lobo, quien tendrá su primera experiencia como entrenador tras haberse retirado como jugador profesional, fue el elegido por la dirigencia del "Matador", que también tenía en carpeta a Diego Osella.



El técnico firmará un contrato por un año y tendrá como colaboradores a Mariano Herrón y Martín "Gula" Aguirre, mientras que el preparador físico será Alejandro Tocalli. El tercer candidato con el que se había reunido la dirigencia del club de Victoria fue Omar De Felippe, pero quedó rezagado en las preferencias por condiciones económicas.



El ex volante, de 38 años, se había retirado en junio de 2016 tras una carrera exitosa que incluyó pasos por tres clubes grandes de Argentina: River, San Lorenzo y Racing, mientras que su incursión por Europa se dio en el Hamburgo alemán y el Olympiacos griego.







Ledesma fue el elegido pese a no tener experiencia por su juventud y las ganas que demostró en el encuentro con los directivos, más allá de las muestras de Osella relacionadas a sus conocimientos del plantel.



Tigre fue una de las decepciones de este semestre pese a que su entrenador era Caruso Lombardi, quien había tenido dos pasos exitosos por la institución. El conjunto de Victoria solamente ganó un partido, empató cinco y perdió seis, que le terminaron costando el puesto al mediático DT, quien renunció al cargo de común acuerdo con el presidente Ezequiel Melaraña.



Todavía no se definieron algunos detalles de la pretemporada, pero se conoce que el plantel regresará al trabajo el 2 o 3 de enero en Hindú Club y luego de unos días, viajará a Mar del Plata o Tandil, donde jugará varios amistosos.