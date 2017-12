Iniesta pidió que Javier Mascherano se quede en el Barcelona Miércoles, 13 de diciembre de 2017 Uno de los referentes del equipo catalán manifestó su deseo relacionado a la permanencia del ex River en el equipo español. La prensa de Europa afirma que el argentino continuará su carrera en China



El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, no ha perdido la esperanza de que Javier Mascherano se quede en el club, en medio de la ola de noticias que aseguran que el futbolista argentino está a punto de mudarse a la Super Liga de China en enero.



El ex River, de 33 años, dijo el mes pasado que su etapa en el club catalán estaba "llegando a su fin". En este sentido, el periódico español Sport informó que el jugador está cerca de unirse al Hebei China Fortune, que tiene en el banco de suplentes al antiguo entrenador del Manchester City y del Real Madrid, Manuel Pellegrini.



"No nos hemos resignado porque no es oficial ni hemos escuchado de su boca que se marchará", dijo Iniesta ante la prensa en un evento publicitario. "Javi sigue siendo un compañero importante para nosotros. Me gustaría que siguiera aquí. Con todos los años que lleva, no es cuestionable el sentir que tiene por el Barça", agregó.



Mascherano ha ganado la Liga cuatro veces y la Champions en dos oportunidades desde que llegó al Blaugrana procedente de Liverpool en 2010. La partida del santafesino dejaría al Culé con solo tres centrales experimentados: Gerard Piqué, Samuel Umtiti -que está lesionado hasta finales de enero- y Thomas Vermaelen, quien solo ha sido titular en tres partidos esta temporada.



El Barcelona está invicto en la Liga y en la Champions League. En el torneo doméstico, después de jugadas 15 fechas, tiene una ventaja de 5 puntos sobre el Valencia, que está en segundo lugar, y 8 unidades sobre el Real Madrid, que marcha cuarto.



Es un presente que pocos imaginaban después del triunfo del Merengue por 5-1 ante sus rivales catalanes en la Supercopa de España en agosto. El Barça visita al Santiago Bernabéu en el primer "clásico" de la temporada el 23 de diciembre.