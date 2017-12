"Espero que el fútbol me pague su deuda con un Mundial" Miércoles, 13 de diciembre de 2017 El capitán de la selección argentina analizó el momento que vive el plantel dirigido por Jorge Sampaoli y reconoció cuál es su meta para el 2018



Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas del planeta, pero aún tiene una cuenta pendiente: ganar un título con la Selección mayor de Argentina (sí consiguió una medalla de oro en Beijing 2008 y un Mundial Sub 20).



"Messi no le debe el Mundial a Argentina, el fútbol le debe el Mundial a Messi", llegó a declarar Jorge Sampaoli, estratega del conjunto nacional, hace unas semanas. En diálogo con el sitio oficial de la FIFA, el hombre del Barcelona fue consultado sobre esta frase y sorprendió con su respuesta: "¿Qué pienso? ¡Ojalá que el fútbol me lo pague!".



Cómo llega Argentina al Mundial de Rusia 2018:



"Vamos a llegar bien. Estamos en crecimiento, obviamente. En la Eliminatoria nos tocó pasar un momento que no esperábamos ni merecíamos, porque tuvimos partidos como contra Venezuela y Perú en los que podríamos haber ganado tranquilamente. Así no habríamos llegado a la instancia final que nos tocó pasar contra Ecuador. Venimos de cuatro partidos oficiales con un técnico nuevo, pero después del partido con Ecuador la selección va a ser otra, va a crecer. Argentina va a soltar toda esa tensión y ese miedo que tenía por jugar ese partido y por el riesgo de no conseguir el objetivo. Va a cambiar mucho".



Chile, fuera de la Copa del Mundo:



"Tenía un grupo acostumbrado a ganar. Se trata de un gran equipo con muy buenos jugadores. Eso demuestra lo difícil que es la eliminatoria sudamericana, donde nadie te regala nada. No es fácil ir a jugar de visitante a Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia y a todos los lugares donde tenés que ir. A Brasil muchísimo menos. Está todo mucho más igualado, es cada vez más difícil clasificar al Mundial".



La herida por lo sucedido en Brasil 2014:





"No sé si va a sanar alguna vez. Creo que se va a convivir con eso que ocurrió, va a quedar siempre ahí. El Mundial es un recuerdo muy lindo y a la vez muy amargo por cómo terminó, por cómo se dio todo. Pero va a estar siempre ahí".



Su presente:



"Puedo decir que me encuentro muy bien, muy feliz tanto en mi vida personal, donde voy a ser papá por tercera vez, como en el fútbol. Diría que estoy bien dentro y fuera de la cancha, muy contento con cómo me agarra esta edad".



"Uno va creciendo y a medida que pasa el tiempo va mejorando, adquiriendo cosas nuevas al estilo de uno. Así como crecí en edad, también crecí dentro de la cancha".



Lo complejo que fue lograr la clasificación y el partido con Ecuador:



"Fue muy importante porque quedarse afuera del Mundial hubiese sido un golpe muy duro. Primero para nosotros, para el grupo, y para mí en lo personal. No sé cómo hubiese reaccionado a ese golpe. Lo mismo para la gente de Argentina, quedar afuera de Rusia hubiese sido un momento histórico de los malos para el país".



"No sé si es el partido que me debía. Tuve partidos muy buenos con la selección. Lo que sí puedo decir es que, por cómo se dio, fue un momento importante y muy lindo".