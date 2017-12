El dilema en el arco, el esperado regreso en defensa y la obsesión por un delantero

Miércoles, 13 de diciembre de 2017

Tras la definición de la Copa Argentina, Marcelo Gallardo tendrá la difícil tarea de rearmar a un equipo golpeado. Cómo está el mercado de pases, línea por línea





River cerró un 2017 turbulento desde lo futbolístico, con una contundente eliminación de la Copa Libertadores ante Lanús que obligó a un replanteo absoluto de lo que vendrá y con un título en la Copa Argentina que volvió a encender la llama de la ilusión.



El Millonario ya empieza a diagramar su 2018, aunque para empezar a tomar decisiones deberá esperar a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 17 de diciembre.



De todos modos, las piezas lentamente comienzan a acomodarse para planificar el plantel del año que se avecina.



ARQUERO







El dilema más vigente en el Millonario radica en el arco a raíz de las irregulares actuaciones de los tres arqueros principales del plantel. El año comenzó con Augusto Batalla como dueño de los tres palos, pero una serie de presentaciones lo pusieron sobre el precipicio. Una de sus últimas fallas, ante San Lorenzo, le terminaron de quitar la titularidad.



El arribo de Germán Lux como una última opción ante la imposibilidad de contratar a otros apellidos no fue una solución. El experimentado futbolista duró poco titular, hasta una equivocación fatal ante Independiente que lo eyectó del puesto. Enrique Bologna terminó tomando el mando por decantación, a pesar de que había empezado la temporada como tercer arquero.





Este panorama no hizo más que generar una necesidad imperiosa para el 2018: contratar a un arquero de primer nivel. El nombre de Marcelo Barovero debió ser descartado rápidamente tras la declaración del propio Trapito y el escenario ahora es desierto, aunque los nombres de Sergio Romero, Mariano Andújar y Franco Armani se transformaron en una constante durante los últimos mercado de pases. Al mismo tiempo, Batalla tendría las horas contadas en Núñez.



DEFENSA





Una de las mejores noticias confirmadas que tiene Marcelo Gallardo está centrada en la defensa: Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada podrán ser tenidos en cuenta nuevamente tras cumplir la extensa sanción por haber dado doping en la Copa Libertadores tras injerir un diurético.



Al mismo tiempo, existe una incógnita preocupante en el rendimiento de los dueños de la dupla central en el último tiempo. Javier Pinola no rindió como se esperaba y Jonatan Maidana bajón considerablemente su nivel, al mismo tiempo que habría sido sondeado desde la MLS.



La última línea cobija, también, a uno de los mayores apuntados por los fanáticos tal es el caso de Milton Casco, quien arrancaría desde atrás en la consideración del entrenador. Sin embargo, no figuran nombres en el radar inicial del club para reforzar esta zona más allá de la posible partida del juvenil Zacarías Morán Correa.



MEDIOCAMPO





En la mitad de la cancha es el sector por el que Gallardo ya habría hecho un pedido: un mediocampista con características ofensivas. La lectura ante este suceso bien podría radicarse en que Gonzalo Martínez e Ignacio Fernández podrían marcharse.



El Pity es la figurita a vender luego de ser uno de los mejores futbolistas de la temporada. En las últimas semanas, el Sporting de Lisboa sondeó su situación, teniendo en cuenta que su cláusula de salida ronda los 15 millones de euros. Por Nacho todavía no hubo postulantes, pero sí es un futbolista que genera interés.



Entre la confirmación de que Andrés D'Alessandro no retornará y la posibilidad de que el joven Tomás Andrade emigre buscando continuidad, el Muñeco debe definir quién será el apellido apuntado para romper el molde en la mitad, teniendo en cuenta que el uruguayo Nicolás De La Cruz todavía no cubrió las expectativas. Uno de los que más le gusta al DT es el ex Rosario Central Walter Montoya, quien cuenta con pocos minutos en el Sevilla.



Todo esto se da en el contexto del bajo rendimiento que tuvo Carlos Auzqui y los pocos minutos que jugó Denis Rodríguez, apellidos que podrían emigrar.



DELANTERO



Ignacio Scocco fue el único de los refuerzos que verdaderamente cumplió las expectativas pero las salidas de Sebastián Driussi y Lucas Alario –sobre el cierre del libro de pases– generaron un hueco que no terminó de cubrirse.



El panorama fue desolador para el entrenador: a las extensas lesiones de Marcelo Larrondo y Rodrigo Mora debió sumarle la dificultad para aclimatarse que acarrea el colombiano Rafael Santos Borré.



Eso generó la obsesión de traer sí o sí un atacante de nivel para el 2018. La danza imparable de apellidos se inició de la mano de Radamel Falcao García, Lucas Pratto, Silvio Romero, Guido Carrillo y Luciano Vietto, entre otros.