Avanza la ampliación del Consejo de la Magistratura de la Nación

Miércoles, 13 de diciembre de 2017

El proyecto lleva de 13 a 16 sus integrantes. Habrá más jueces y abogados por sobre los representantes de la política. Cuenta con el aval del Gobierno





El gobierno nacional terminaba de definir los últimos detalles para enviar al Congreso Nacional el proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial de la Nación.



Se trata de una iniciativa que elaboró Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y que tomó el Poder Ejecutivo. "Es un proyecto que apunta a respetar el equilibrio constitucional", dijo el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, cuando presentó el proyecto a mediados de noviembre junto con Rizzo y Pablo Tonelli, integrante del Consejo y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, por donde pasará la iniciativa.



Fuentes oficiales le dijeron a Infobae que el proyecto se prevé que ingrese por la Cámara de Diputados y se tratará el año que viene ya que no forma parte de los temas que el Gobierno planteó para las sesiones extraordinarias.



La principal reforma es la integración. El Consejo pasa de 13 a 16 integrantes. Hoy está conformado por tres jueces, dos abogados, tres senadores y tres diputados (dos por primera mayoría y uno por la primera minoría), un representante del Poder Ejecutivo y un representante de las universidades nacionales. A ellos la iniciativa les suma dos abogados y un juez. El objetivo es lograr el equilibrio entre los representantes de la política que son siete con los otros estamentos que tendrán nueve.





El ministro Garavano encabezó en noviembre el anuncio del proyecto de reforma

Si el proyecto avanza, será la tercera modificación en la integración del Consejo. La primera, en 1998 cuando comenzó a funcionar, era de 21 integrantes. En 2006 –a instancias de un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner– se redujo a 13 y en 2013 se buscó llevarlo a 19 con la llamada "democratización de la Justicia" que impulsó el gobierno kirchnerista pero que no entró en vigencia porque la ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Rizzo".



El proyecto también busca otras modificaciones en el funcionamiento del Consejo: todos los estamentos tendrán representación en las cuatro comisiones del cuerpo. También contempla que sus integrantes tengan una única reelección en el cargo.



Además se reestablecen los requisitos para integrar el Consejo. Son los mismos que para ser juez de la Corte. El cambio más importante es que se requiere ser abogado. La última ley no lo establecía y por eso pudo asumir el senador Ruperto Godoy, que no era abogado. Pero un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal lo sacó del cargo por no ser abogado, lo que generó un debate político.



También se fijan prohibiciones para ser consejero en caso de tener condenas firmes. Quien haya tenido una condena por delitos dolosos durante los últimos 20 años o delitos culposos en los últimos 10 no podrá ser consejero. Y para quienes tengan condenas por delitos de lesa humanidad o por corrupción la prohibición será de por vida.



Otro punto del proyecto es que los senadores y diputados pueden no integrar el Consejo. La iniciativa prevé que los legisladores pueden designar representantes en el organismo.



"El objetivo del proyecto es darle al Consejo el equilibrio entre sus integrantes que manda la Constitución Nacional y solucionar los problemas en su funcionamiento que se plantearon en los últimos años", le dijo Rizzo a Infobae.