Diputados recibirán a familiares de los tripulantes del ARA San Juan

Miércoles, 13 de diciembre de 2017

Representantes de diferentes bancadas se reunirán en el Congreso con un grupo de 20 familiares de los 44 submarinistas del submarino desaparecido.





Las iniciativas que se barajan y la convocatoria al cumplirse un mes del último contacto de la embarcación



La convocatoria se hizo vía redes sociales y rápidamente comenzó a circular en los grupos de mensajería instantánea las últimas horas de ayer. "Necesito que todos me acompañen en este pedido, el próximo viernes se cumple un mes de la desaparición de mi hijo y sus 43 hermanos, pidamos y exijamos entre todos que se los siga buscando, porque si son nuestros héroes, se lo merecen", planteó Luis Tagliapietra, padre del Alejandro, teniente de Corbeta del ARA San Juan al pedir que el próximo 15, cuando se cumpla un mes de la desaparición de la embarcación, haya concentraciones desde las 19 en todas las plazas del país.



El temor de los familiares es que el operativo de búsqueda deje de ser prioridad para el Gobierno. Por eso ello es que también solicitaron una reunión con un grupo de diputados para analizar diferentes iniciativas. "Los familiares han pedido reunirse con diputados. Eso es lo prioritario y la idea es concretarlo. Por otro lado hay iniciativas de diputados como pedidos de informes, propuestas de comisión investigadora", aseguró a Infobae el diputado nacional por el Frente para la Victoria Guillermo Carmona, uno de los parlamentarios que participará del encuentro, previsto para las 11, y que se realizará en medio de un escenario de tensión por la discusión que se lleva adelante por la reforma previsional.



Guillermo Carmona (centro), diputado nacional por el FPV

"Hemos hablado del tema con distintos bloques; tenemos confirmada la presencia de diputados del FpV, del bloque del Movimiento Evita, del Frente Renovador, del bloque Peronista y del Frente de Izquierda. Hemos invitado a participar al oficialismo, le hemos remitido una nota la presidente de la casa (Emilio Monzó)", amplió Carmona.





La posibilidad de conformar en el ámbito del Congreso una comisión especial para investigar la desaparición del ARA San Juan y el rol que tuvo -y tiene- la Armada y el Ministerio de Defensa, a cargo del operativo de búsqueda de la embarcación con epicentro en el Golfo San Jorge, próximo al puerto de Comodoro Rivadavia, es uno de los reclamos de los familiares.



"Nos vamos a juntar con el diputado Guillermo Carmona y otros legisladores porque queremos que el Congreso lleve a cabo una investigación sobre lo que sucedió con el submarino y sus 44 tripulantes. Es una obligación por parte del Gobierno dar una respuesta y nuestros representantes lo deben exigir", señaló Tagliapietra a Télam. Como abogado, representa a un grupo de más de 20 familiares que impulsan una querella en el Juzgado Federal de Caleta Oliva, a cargo de Marta Yañez, y que interviene en la causa por la desaparición del sumergible.





En este punto, lo que analizan los diputados es el momento de instrumentar este tipo de acciones (pedidos de informes o la propia comisión investigadora), si hacerlo en el corto plazo o el año que viene luego del receso. "Eso va a depender del nivel de consenso que se logre con los distintos bloques", aseguró Carmona a este medio.



Por otro lado, Marcela Moyano, esposa del jefe de maquina Hernán Rodríguez, también se refirió al encuentro con los diputados. "En este viaje a Buenos Aires buscaremos el respaldo para que se continúe con la búsqueda y que se verifique si hubo responsables en la desaparición del navío. Somos cerca de veinte representantes de las familias para plantearles todas las inquietudes y buscar respuestas a muchas preguntas que desde la Armada no nos fueron contestadas", planteó, y agregó: "Somos los propios familiares los que sustentaremos este viaje, con recursos propios, ya que no hemos recibido ayuda alguna de parte de la Armada ni del Gobierno para este encuentro".