Se registran de 20 a 30 incendios diarios en la provincia Miércoles, 13 de diciembre de 2017 El mayor porcentaje de focos ígneos se da en zona de rutas lo que representa una dificultad visual a la hora de transitar sobre las mismas. El principal motivo es la quema de basura y campos. Debido a las altas temperaturas se recomienda no hacerlo.





En la jornada de ayer varios incendios se registraron en distintos puntos de la ciudad. época reflejó en la edición impresa de hoy un informe y mayores detalles de varios casos registrados en la ciudad capital y en localidades del interior.





“La dotación que sale generalmente siempre termina apagando dos o tres incendios al mismo tiempo. Hay escala de prioridades porque si se quema un campo y hay fuego cerca de una vivienda se acude a esta última por el riesgo que hay”, expresó Cemborian en declaraciones periodísticas.



“En los terrenos baldíos las personas muchas veces intentan limpiar los mismos y le recomendamos que no lo hagan. Tenemos temperaturas diarias de 36º grados y esta no es la temperatura ideal para hacerlo. Es más, no se debería quemar la basura”, agregó.



Las zonas de más riesgo son los campos cercanos a rutas o conjunto de viviendas. Las columnas de humo sobre todo pueden dificultar la visión a la hora de manejar, lo que es peligroso.



Ante cualquier emergencia se debe llamar al 911 o al 100 y de inmediato personal de turno da respuesta.