Murió Floro Bogado, vicegobernador de Formosa Miércoles, 13 de diciembre de 2017 El ex mandatario permanecía internado desde hace varios días en la ciudad de Buenos Aires



El ex mandatario de la provincia de Formosa durante el período 1983-1987 con el regreso de la democracia, y actual segundo de la gestión de Gildo Insfrán, Floro Eleuterio Bogado murió a las 19.30 de este martes luego de permanecer internado desde hace varios días en una clínica de Buenos Aires.



Bogado, que presidía la Cámara de Diputados provincial, fue presidente del Partido Justicialista de su provincia, diputado nacional (1987-1991) y embajador ante la República del Paraguay durante la administración de Carlos Menem.



También fue juez de Trabajo y Seguridad Social, letrado en primera instancia del Poder Judicial de Formosa, secretario del Superior Tribunal de Justicia local.





El diputado Fernando Espinoza, la intendente de La Matanza Verónica Magario, el ex jefe de Gabinete y actual intendente de Resistencia Jorge Capitanich y el ex ministro de Agroindustria del actual gobierno Ricardo Buryaile expresaron sus condolencias ante la muerte del funcionario formoseño.



Los restos del dirigente peronistas serán trasladados en las próximas horas a la capital formoseña para que sean velados por su familia y conocidos antes de darle santa sepultura.



Con información de NA y Telam