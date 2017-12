Independiente buscará el título ante Flamengo en el Maracaná

Miércoles, 13 de diciembre de 2017

El "Rojo" disputará en el Estadio Maracaná la vuelta de la final ante el elenco brasileño. Deberá defender el 2-1 obtenido en la ida para coronarse campeón





Independiente tendrá una cita con la historia: visitará al Flamengo en el mítico Estadio Maracaná desde las 20:45 para dirimir al campeón de la Copa Sudamericana tras imponerse por 2-1 en el duelo de ida que se desarrolló en el Libertadores de América de Avellaneda.



Teniendo en cuenta que no hay gol de visitante, la derrota por una diferencia de un tanto obligará a que el título de campeón se dirima desde el punto de penal. El triunfo y el empate le darán la corona al Rojo.





El combinado dirigido por Ariel Holan había comenzado abajo cuando Réver metió un soberbio cabezazo para los brasileños. Emanuel Gigliotti y Maximiliano Meza, con un impecable remate desde afuera del área, dieron vuelta el marcador.



El árbitro en Brasil será el colombiano Wilmar Roldán, en un partido que contará con la posibilidad de consultar con la Asistencia Arbitral por Video (VAR), que estará a cargo del uruguayo Daniel Fedorczuck en compañía del chileno Roberto Tobar y el uruguayo Nicolás Tarán.



El entrenador del combinado de Avellaneda todavía no confirmó la formación, aunque en la previa se especuló con que podría colocar una línea de cinco defensores con Fabricio Bustos y Juan Sánchez Miño por las bandas.



Esto generaría el ingreso de Fernando Amorebieta en la última línea y la salida de Martín Benítez de la ofensiva. Aunque también se produciría el ingreso de Nicolás Domingo por el uruguayo Gastón Silva. Sin embargo, nada de esto está confirmado y advierten que hasta último momento el técnico podría guardar una "sorpresa" en el equipo.





Del lado brasileño, el colombiano Reinaldo Rueda tiene una duda en la ofensiva ya que podría darle rodaje a Everton en lugar de Lucas Paquetá. Mientras tanto, en el banco esperará su oportunidad Vinícius Júnior, la joven promesa del equipo. También estará allí el ex Independiente Federico Mancuello, que en la ida quedó fuera de la convocatoria por una molestia.



El Rojo intentará alzar la 17ª corona internacional de su historia y así igualar la línea del Barcelona de España, quedando a una copa de igualar a Boca y Milan.



Cabe destacar que el ganador de este título logrará el acceso a otras dos finales internacionales: la Recopa Sudamericana ante el Gremio y la Suruga Bank contra el Cerezo Osaka.



Estadio: Maracaná (Brasil)

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Hora: 20:45

Televisación: Fox Sports

Instancia: final de vuelta