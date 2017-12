Por primera vez la Armada no dio un parte sobre la búsqueda del ARA San Juan Martes, 12 de diciembre de 2017 Con pocas horas de diferencia, la Armada Argentina suspendió dos veces el parte diario en torno a la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido en el Atlántico Sur desde el 15 de noviembre pasado.





La conferencia de prensa habitualmente ofrecida por el vocero de la fuerza, el capitán Enrique Balbi, estaba prevista para las 12, pero poco antes fue pasada para las 13:30. Sin embargo, poco antes de las 13:00, la Armada comunicó que la conferencia fue suspendida en forma definitiva y que se iba a suministrar en su lugar un comunicado, que aún no fue brindado.



En la jornada de este lunes, Balbi había informado sobre los trabajos de verificación realizados por el buque estadounidense Atlantis, una de las naves provistas de un vehículo de exploración submarina, sobre un objeto alojado a unos 700 metros de profundidad. Hoy se esperaban nuevas precisiones sobre ese y otros temas.



Por otra parte, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a cargo de la causa por la desaparición del submarino, admitió hoy que evalúa la posibilidad de actos de corrupción que hayan afectado el mantenimiento de la nave.





"No se puede descartar", advirtió la magistrada patagónica en declaraciones a Radio Continental al ser consultada por esa eventual circunstancia. Y sostuvo que en cuanto a "mantenimiento y auditorías" en torno al funcionamiento del sumergible, en la instrucción de la causa "se busca lo que debía haber sido y si verdaderamente se cumplió".



La magistrada señaló que también pone el acento en el proceso de búsqueda. "No hay que descartar nada, tuvimos el antecedente de la familia Pomar", dijo, citando el caso de la familia cuyos integrantes fueron encontrados muertos 23 días después de haber protagonizado un accidente en la Ruta 31, cerca de la ciudad bonaerense de Salto.



En tanto, Yáñez afirmó que se le tomó declaración a un técnico en comunicaciones de la Armada para establecer el contenido de comunicaciones cifradas realizadas desde el ARA San Juan.