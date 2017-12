Agustín Casanova enfoca su carrera como solista

Martes, 12 de diciembre de 2017

El joven cambió su usuario de Twitter de @Marama_Agustin a @AguCasanova2. Además los fanáticos ya dan por cierto que el grupo se separó y escribieron emotivos mensajes con el hashtag #GraciasMárama.



Márama adquirió gran popularidad con temas pegadizos y en poco tiempo se convirtió en una exitosa banda de cumbia pop uruguaya. Pero, los miembros del grupo se pelearon y expusieron sus diferencias en Twitter.



Todo comenzó cuando Agustín Casanova, líder de la banda, decidió cambiar el nombre de su usuario en Twitter. Dejó de ser @Marama_Agustin y pasó a llamarse @CasanovaAgusOk. Finalmente, optó por @AguCasanova2.





Además, el cantante fue uno de los artistas invitados al Teletón 2017 de Uruguay, en el que se recaudan fondos para fines solidarios. El joven sorprendió a todos porque se presentó con otros músicos.





También, en la red social, el ex participante del Bailando 2017 escribió: "No actúen con rencor… sino con amor, respeto, aceptación, entendimiento. No envenen al otro… sino se envenenan ustedes. Pongamos paz a todo ya pasa ya paso. Perdón, abrazos, tranquilidad, consciencia y sabiduría. Los quiero, respiren". Luego, señaló: "Si me quieren respeten al otro, cuando veo un ataque a otro me duele a mí por igual".



Por otra parte, Pablo Arnoletti, baterista del grupo, también publicó un llamativo tuit: "No tomamos caminos diferentes, las cosas pasaron por algo, algunos cometieron errores… No todos son buenos como parecen". Más tarde, agregó: "Si hay algo que quiero es que no estén mal. 'No llores porque terminó, sonríe porque sucedió".



Catriel, mánager de la banda de cumbia pop, habló con Teleshow y minimizó el tema: "Agustín desde hace un tiempo está haciendo algunos shows solo y eso está generando confusión como que la banda se separó. Pero no, Márama sigue teniendo presentaciones, cosas agendadas. Solo que Agustín también ahora y desde hace un tiempo hace actuaciones como Agustín Casanova, pero también con Márama".



Los fanáticos entendieron que estos mensajes marcaban el fin de la banda. Incluso, algunos seguidores intentaron preguntarles qué estaba pasando, sin obtener respuestas claras. Por este motivo, crearon el hashtag #GraciasMárama para despedirse del grupo, a modo de homenaje.