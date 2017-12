“Escalante le prometió miles de cosas a Tamara”

Martes, 12 de diciembre de 2017

Así se manifestó una de las hermanas de la joven que fue asesinada y abandonada a un costado de la Ruta 5, en enero de 2016. La próxima audiencia será el 18 de diciembre a las 11.





Ayer fi­na­li­zó la se­gun­da au­dien­cia del jui­cio por el ase­si­na­to de la jo­ven Ta­ma­ra Za­la­zar, fe­mi­ci­dio ocu­rri­do en ene­ro de 2016 por el que ayer de­cla­ra­ron dos her­ma­nas de la víc­ti­ma y su ex cu­ña­da. En­tre los tes­ti­mo­nios, se des­ta­có el de Ma­ga­lí Za­la­zar, quien se­ría la úni­ca que co­no­cía que exis­tía una es­pe­cie de re­la­ción en­tre Ta­ma­ra y Ra­úl Es­ca­lan­te, el acu­sa­do del ca­so. Tal es así, que se re­a­fir­mó que el hom­bre y la jo­ven ma­dre de 19 años se co­no­cí­an . “Él le pro­me­tió mi­les de co­sas” di­jo la jo­ven.



De­be re­cor­dar­se que el vín­cu­lo en­tre el im­pu­ta­do y la víc­ti­ma no fue ne­ga­da por el hom­bre. El pro­pio Es­ca­lan­te, en su tes­ti­mo­nio, di­jo que se co­no­cie­ron vía Fa­ce­bo­ok y que el 12 de ene­ro, en el lap­so en el que ocu­rrió el ase­si­na­to, ella le pro­pu­so en­con­trar­se por lo que él fue a bus­car­la, man­tu­vie­ron re­la­cio­nes ín­ti­mas en un mo­tel y lue­go no la vio más, .

En ese sen­ti­do, la de­fen­sa de Es­ca­lan­te, du­ran­te el in­te­rro­ga­to­rio que se le per­mi­te ha­cer a los tes­ti­gos pre­sen­ta­dos, pi­dió a las mu­je­res da­tos so­bre el pro­pie­ta­rio de “u­na mo­to­ci­cle­ta azul”, an­te lo cual las con­sul­ta­das di­je­ron des­co­no­cer si al­gu­na per­so­na cer­ca­na a la jo­ven ma­dre fa­lle­ci­da, po­se­ía di­cho ve­hí­cu­lo. Tras man­te­ner re­la­cio­nes se­xua­les, el acu­sa­do re­la­tó que ella le pi­dió que la de­je en el Pa­ra­je 89 por­que te­nía un cum­ple­a­ños. Sin em­bar­go, cuan­do iban por Ru­ta 5, se to­pa­ron con unos co­no­ci­dos de la víc­ti­ma que ha­bí­an su­fri­do un des­per­fec­to me­cá­ni­co. Se­gún Es­ca­lan­te, de­jó a Ta­ma­ra con esas per­so­nas y se fue, en­te­rán­do­se de su muer­te tiem­po des­pués.

Lo que pu­do sa­ber épo­ca es que su­pues­ta­men­te, en ese pe­rí­o­do de tiem­po en el que el acu­sa­do se­ña­ló que se des­pi­dió de la jo­ven y ocu­rrió el ase­si­na­to, en el ex­pe­dien­te se men­cio­nó la exis­ten­cia de una mo­to azul, por lo que el in­te­rés de la de­fen­sa es­ta­ría cen­tra­do en des­li­gar a Es­ca­lan­te y pro­bar que no fue el úl­ti­mo en ver a Ta­ma­ra con vi­da. Es­te pun­to no obs­tan­te se­rá di­lu­ci­da­do en las au­dien­cias si­guien­tes.

Ayer de­cla­ró Mó­ni­ca Es­te­fa­nía Za­la­zar, una de las her­ma­nas de Ta­ma­ra, quien ha­bló muy con­mo­cio­na­da. “El día que de­sa­pa­re­ció, la acom­pa­ñé has­ta lo de su ex sue­gra ya que le iba a de­jar a su hi­jo por­que des­pués iba a ir a bus­car una pla­ta le­jos, se­gún me di­jo ella”, re­cor­dó Mó­ni­ca, quien le pi­dió que se que­de y que “se de­je de jo­der”. La jo­ven tes­ti­go se mos­tró muy ner­vio­sa; has­ta in­cre­pó a Es­ca­lan­te, que es­ta­ba sen­ta­do a su la­do: “Mi­ra­me hi­jo de p…” le di­jo ira­cun­da al re­cor­dar que en­con­tra­ron se­men del acu­sa­do en la víc­ti­ma. Ya más tran­qui­la, re­me­mo­ró que du­ran­te un tiem­po Ta­ma­ra sa­lía y vol­vía con di­ne­ro, aun­que nun­ca de­cía có­mo lo ob­te­ní­a. “Si sa­bía le iba a de­cir que de­je de an­dar con es­te vie­jo ver­de” apun­tó.



Tan­to Mó­ni­ca co­mo las otras dos tes­ti­gos, se­ña­la­ron que la fa­lle­ci­da no co­no­cía a na­die del in­te­rior pro­vin­cial. “En di­ciem­bre co­men­zó a ha­blar con Es­ca­lan­te, yo mis­ma vi es­to en el Fa­ce­bo­ok de mi her­ma­na, una vez que pa­só to­do” di­jo. Otro da­to que apor­tó Mó­ni­ca Es­te­fa­nía es que tras la muer­te en­con­tró un pa­pel que te­nía es­cri­to el nom­bre de Es­ca­lan­te.

La ex cu­ña­da de la víc­ti­ma, Gra­cie­la An­to­nio En­ci­so, re­cor­dó que vio a la chi­ca cuan­do se iba rum­bo a la ave­ni­da Mai­pú.

Ma­ga­lí Za­la­zar en tan­to, re­me­mo­ró que Ta­ma­ra le di­jo que “an­da­ba con un vie­jo”. “Un día me mos­tró un men­sa­je en el que él le de­cía que la iba a ir a bus­car. Él le pro­me­tió mi­les de co­sas, pla­ta, to­do, a cam­bio de te­ner una re­la­ción de pa­re­ja, pe­ro no ha­cía mu­cho tiem­po que an­da­ban, nun­ca lo vi”.

Tras es­to, la de­fen­sa pi­dió tres tes­ti­gos y la fis­ca­lía so­li­ci­tó da­tos so­bre los men­sa­jes en­via­dos des­de el ce­lu­lar de Es­ca­lan­te el día en que de­sa­pa­re­ció Ta­ma­ra, en el ho­ra­rio de 16:30 a 20, pa­ra co­no­cer la ubi­ca­ción del apa­ra­to del acu­sa­do en ese lap­so.