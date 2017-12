Suspendieron al juez que liberó al asesino de Micaela García

Martes, 12 de diciembre de 2017

La medida se extiende hasta tanto concluya el proceso para determinar si incurrió en mal desempeño de sus funciones





Luego del femicidio de Micaela García, la joven que fue asesinada en abril pasado en la localidad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, fueron muchas las denuncias que recibió Carlos Rossi por presunto mal desempeño de sus funciones. Se trata del juez que le otorgó la libertad condicional a Sebastián Wagner, quien fue condenado a perpetua por el asesinato de la estudiante de 21 años.



El titular del Juzgado de Ejecución de Penas de la ciudad entrerriana fue notificado este lunes de la suspensión de su cargo y la reducción de su salario en un 30 por ciento mientras dure el proceso de jury de enjuiciamiento en su contra.





La resolución se tomó la semana pasada y el secretario del Jurado de Enjuiciamiento notificó de la medida por la cual deberá abandonar su despacho hasta tanto se defina su situación, según informaron medios locales.





Rossi fue denunciado en siete oportunidades por haber otorgado en julio de 2016 la libertad condicional a Sebastián Wagner, condenado en 2012 por dos hechos de violación, cuando informes del Servicio Penitenciario provincial, un dictamen de la Fiscalía y la opinión del Equipo Técnico del Juzgado de Ejecución de Penas aconsejaban no liberarlo.



En abril pasado, mientras se encontraba en el centro de la polémica, el magistrado pidió una licencia médica de 20 días por "depresión". En esos días, el presidente Mauricio Macri criticó al magistrado: "El sistema se equivocó o el juez Rossi no entendió la dimensión de su tarea. Pero este tipo de jueces no los podemos tener. No podemos tener un juez que cree que en la vida es opinable lo que uno puede hacer. Uno tiene que estar seguro de las decisiones que toma".



Luego de que Rossi le concediera la libertad condicional, Wagner asesinó a la estudiante uruguayense Micaela García de acuerdo con el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, que lo condenó a perpetua por "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio".