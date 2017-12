Bologna y un claro mensaje a Gallardo: "Con continuidad puedo rendir mejor"

Martes, 12 de diciembre de 2017

El arquero de River, que se ganó el puesto en los últimos partidos del año y fue titular en la final de la Copa Argentina, expuso sus ganas de seguir como titular



Enrique Bologna se ganó el puesto en los últimos partidos del año y fue titular en la final de la Copa Argentina conseguida por River. El arquero aseguró que quiere seguir en el club y le envió un mensaje a Marcelo Gallardo.



"Demostré que puedo jugar acá, con una buena continuidad creo que puedo rendir mejor. Uno tiene que luchar todos los días para demostrarle al técnico que quiere jugar", afirmó el Beto en diálogo con el canal TyC Sports.



Tras el bajo rendimiento de Germán Lux y las oportunidades no aprovechadas por Augusto Batalla, el tercer portero del Millonario fue quien se ganó el arco en el final del año. El jugador de 35 años ingresó frente a Independiente por la expulsión de Lux y a partir de allí no salió más.



"Estuve mucho tiempo sin jugar. Llegué al club sabiendo que no iba a ser el arquero. Pasaron seis meses y se venía la copa, sabía que tenía grandes chances de jugar el campeonato, pero me lesioné y estuve mucho tiempo para recuperarme. Ahí se me fue un año, y por eso este semestre empecé muy de atrás. Por suerte pude demostrar para qué estoy. Si no tenía lugar, no iba a seguir", explicó el ex Banfield.





Además, Bologna rememoró el apoyo que sintió de sus compañeros cuando el Muñeco lo eligió como titular. "Algo que me puso muy feliz fue la actitud de mucha gente en el plantel. Me manifestaron que estaban muy felices porque me tocó jugar, vieron todo el esfuerzo que hice y todo lo que trabajé", expresó.