Cuáles son los futbolistas que podrían irse de River

Martes, 12 de diciembre de 2017

Aunque Marcelo Gallardo piensa en los refuerzos, también diagramó una lista con prescindibles y negociables





La obtención de la Copa Argentina terminó de dibujarle una sonrisa a River, tras el fuerte golpe que recibió al quedar eliminado en semifinales de la Copa Libertadores a manos de Lanús. Sin embargo, Marcelo Gallardo no se conforma e irá por la revancha en 2018.



El estratega del Millonario ya comienza a delinear el plantel para la próxima temporada. Más allá de la lista de refuerzos que le brindará a la dirigencia (pedirá dos volantes -uno con gol y otro de marca- y dos delanteros), el director técnico también es consciente de que algunos futbolistas deberán marcharse.



Prescindibles o negociables:



Augusto Batalla:





Pasó de ser un prometedor proyecto de la cantera del club a cuestionado y tercer arquero del plantel. Más allá de los rumores de una supuesta pelea con el DT a raíz de unos dichos del joven hacia Germán Lux, lo cierto es que la intención es cederlo a préstamo para que gane minutos y confianza.



Tomás Andrade:





El habilidoso volante ha contado con pocas posibilidades, y las pocas que tuvo no las aprovechó. Al igual que el portero, la idea es prestarlo a alguna institución para que pueda mostrarse y ganar rodaje en Primera División.



Zacarías Morán Correa:



Al igual que como sucedió en el anterior mercado de pases, el joven futbolista no entra en los planes del Muñeco e intentarán que sume minutos en otro club. En el semestre pasado estuvo en la órbita de Huracán:



En observación:



Milton Casco:



Si bien la intención no es darlo a préstamo, como los casos anteriores, no pondrán demasiadas trabas si llega una buena oferta para venderlo. Su bajo rendimiento dejó su balance en rojo y bajo la mira.



Carlos Auzqui:





El hombre proveniente de Estudiantes de La Plata nunca logró asentarse en el Millonario, ya sea como delantero o como volante. Su crédito comenzó a agotarse y la pretemporada podría marcar su futuro.



Denis Rodríguez:





El mediocampista aún cuenta con el aval de Gallardo, pero los próximos meses serán clave en su carrera. Ya sin lesiones, deberá ganarse un lugar en el plantel.



Exequiel Palacios:





Ante la superpoblación de futbolistas en la zona media, al chico surgido de la cantera millonaria se le hizo difícil hacerse un hueco. Igualmente, el Muñeco aún tiene esperanzas depositadas en él.



Podrían ser transferidos:



Gonzalo Pity Martínez:





El volante es el jugador que más sondeos recibió en el último tiempo. Su buen semestre despertó el interés del Sporting Lisboa, club que al igual que el semestre pasado irá a la carga por sus servicios.



Jonatan Maidana:





Es uno de los integrantes del plantel al que más admira el DT. Sin embargo, su flojo nivel y algunos problemas en la rodilla no le permitieron rendir como en el pasado. El marcador central tiene una oferta de la MLS, la cual evaluará en los próximos días.