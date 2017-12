Horóscopo para hoy 12 de diciembre del 2017 Martes, 12 de diciembre de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES



Probablemente, se sentirá presionado entre la diversión y el deber. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden sus ideas.



Amor: Limítese, hoy podría tener una discusión muy fuerte con su amado, ya que cuenta con la Luna en oposición.

Riqueza: Obre con dedicación a los desajustes económicos, ya que podrían transformarse en un abismo.

Bienestar: No desperdicie su energía actuando impulsivamente sin medir las consecuencias.



TAURO



Deje de exponer tanto su vida privada, deberá tomar usted mismo las decisiones. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.



Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible para el sexo opuesto.

Riqueza: Si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta.

Bienestar: Deberá vigilar más su salud. Procure llevar sus actividades a un ritmo más cómodo y agradable.



GÉMINIS



Comprenda que no se puede resolver todo en un solo día. Empiece a ser más paciente y deje que trascurra el tiempo para que todo se acomode.



Amor: Verifique qué es lo que debe cambiar para relacionarse con su enamorado de un modo más adecuado.

Riqueza: Administrando mejor el dinero familiar, las discusiones y problemas desaparecerán por completo.

Bienestar: Estará muy a gusto compartiendo parte del tiempo con sus amigos al aire libre.



CÁNCER



Pronto recuperará la autoestima y la seguridad en usted mismo, así podrá alcanzar el éxito en sus próximos emprendimientos y proyectos.



Amor: Después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará y se dará cuenta que se quieren con locura.

Riqueza: Transmita sus ideas creativas, así conseguirá importantes avances en lo profesional y económico.

Bienestar: Comience una dieta equilibrada y comprobará en poco tiempo, cómo ha mejorado su rendimiento físico.



LEO



Resérvese un par de horas para compartir con sus amigos o seres queridos, ya que se sentirá atraído por la vida social.



Amor: Continuarán los conflictos en su vínculo amoroso, debido a los celos y apegos afectivos.

Riqueza: Un tema de dinero requerirá de su intervención inmediata. No la postergue.

Bienestar: Evite aferrarse a esas ilusiones perdidas. Trate de salir y divertirse con sus amigos.



VIRGO



Empiece a actuar sin demora, ya que será un período de decisiones. No deje para después lo que puede y quiere hacer hoy.



Amor: Sentirá deseos de compartir una salida con su enamorado. Organícela sin demora.

Riqueza: La armonía que ha recuperado en estos días, le permitirá llevar a cabo sus proyectos con claridad.

Bienestar: Despertará demasiado sensible, no se deje llevar por comentarios de personas negativas.



LIBRA



No es momento de detenerse. Se sentirá pleno de vitalidad y confianza, todo lo que emprenda hoy tendrá un final exitoso.



Amor: La Luna en su signo intensificará sus atributos personales. Podrá enamorar al sexo opuesto sin proponérselo.

Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados.

Bienestar: Durante la tarde, hágase un tiempo para aprovechar la naturaleza y las actividades al aire libre.



ESCORPIO



Transitará por un período óptimo para la renovación. No olvide aceptarse tal cual es e incremente su autoestima.



Amor: Coméntele con honestidad lo que le molesta de su pareja, así podrá tener un crecimiento en la relación.

Riqueza: En este día, recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar. Sea paciente.

Bienestar: Pruebe en practicar alguna técnica de relajación, le dará muy buenos beneficios.



SAGITARIO



No desvíe por ninguna razón su visión, de lo contrario, no podrá cumplir con los objetivos que se propuso para su vida.



Amor: Sostenga un diálogo abierto y así logrará una mejor convivencia con su enamorado.

Riqueza: Vea qué va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos.

Bienestar: Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.



CAPRICORNIO



Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo.



Amor: Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.

Riqueza: Etapa para producir e inventar nuevas variantes para obtener ganancias en sus proyectos.

Bienestar: Libérese de los pensamientos. Exteriorice todo lo que piensa y no se guarde nada.



ACUARIO



Aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. Debe abrirse a los demás, no es momento de reprimirse.



Amor: Crezca junto al otro. Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida.

Riqueza: Manténgase muy atento a todo lo relacionado con la entrada y salida de dinero.

Bienestar: Relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado.



PISCIS



Deseará estar en soledad. No piense que algo funciona mal, se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo.



Amor: Jornada propicia para pedir perdón. Su frialdad y su orgulloso le hacen daño a su pareja.

Riqueza: Podrá concretar nuevas inversiones, debido a los cambios que se proyectarán en su actividad laboral.

Bienestar: Conserve su equilibrio anímico. Trate de aferrarse a sentimientos optimistas.