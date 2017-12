Día del Hincha de Boca: aquella fiesta que terminó en barbarie

Martes, 12 de diciembre de 2017

La tarde del miércoles 12-12-12 el centro de la Ciudad fue tomado por más de 50 mil hinchas Xeneizes que instauraron su día y transformaron la fiesta en el caos más absoluto.

Por entonces Falcioni vivía sus últimos días como DT y Bianchi preparaba su regreso



La fiesta empezó un miércoles por la tarde y terminó mutando en una noche de terror. Aquel 12-12-12 fue el día elegido por los hinchas de Boca para instaurar un reconocimiento a ellos mismos. Llegaban en grupos de a tres, cinco, 10, cientos y terminaron siendo más de 50 mil los autoconvocados del Xeneize de los cuales algunos que por momentos parecían incontrolables provocaron un caos histórico con robos a transeúntes, violencia y destrozos en comercios y hasta en el Obelisco.





Aquella jornada shockeante instauró el Día del Hincha de Boca y, también, un trauma de violencia social que hasta hoy persiste en los alrededores del epicentro de la Ciudad que hasta hoy persiste.



En aquellos tiempos, hace cinco años, Ramón Díaz asumía como entrenador de River y en su presentación lanzaba algunas frases que pasarían a la historia: "Soy el técnico más grande de la historia de este club" y "conmigo no se iban a la B", lanzaba el riojano en conferencia. Vélez se consagraba campeón del Torneo Inicial 2012 de la mano del DT Ricardo Gareca y con los goles de Facundo Chuky Ferreira, Tigre jugaba con San Pablo la escandalosa final de la Sudamericana de aquel año y Boca vivía los tiempos del Cabildo Abierto contra Julio Falcioni tras una inolvidable conferencia de Juan Román Riquelme en la que lanzó severas críticas: "Hace ocho meses Falcioni me hizo correr solo como un boludo acá, cuando jugamos con All Boys. Y no dije nada", sentenciaba el 10 provocando el repudio de los hinchas hacia el Emperador, su salida del club y el pedido unánime por la vuelta de Carlos Bianchi, lo que se oficializaría poco después…



La fecha y las circunstancias deportivas e institucionales terminaron siendo las excusas perfectas para la reunión de la multitud Xeneize. Aquella misa caótica que hasta Boca repudió mediante un comunicado en el que prometía tomar medidas drásticas con los responsables de los desmanes "en caso de detectar entre los agresores a socios de la institución", se transformó con el tiempo en un evento propio del club y hoy, cinco años después, la fiesta del Día del Hincha de Boca se celebra en la mismísima Bombonera.



Todo ya es tiempo pasado. Los móviles de la TV literalmente tomados por los hinchas. Los frentes de comercios destrozados. Transeúntes heridos. Contenedores de basura lanzados a la calle. Graffitis en el Obelisco. Peleas entre los propios hinchas. La Policía intentando frenarlos. Aquel 12-12-12 instaurado como el Día del Hincha de Boca pasó a la historia en medio del caos. Hoy, cinco años después, sigue siendo el gran evento de la hinchada y se transformó, claro, en una esperada celebración para el club.