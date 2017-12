En tres días, la Provincia vuelca $265 millones al pago del plus de $3.300 Martes, 12 de diciembre de 2017 “El cronograma del plus remunerativo de $3.300 correspondiente al mes de Diciembre, comenzará hoy martes 12, cuando lo perciban los agentes de la administración pública provincial, activos y pasivos –incluidos los jubilados municipales, con Documentos Nacional de Identidad terminados en 0, 1, 2 y 3; continuará el miércoles 13, para los números 4, 5 y 6; el pago finalizará el jueves 14 próximo”, adelantó el ministro Enrique Vaz Torres.

“Con la liquidación de los haberes de este mes, sumado al plus extraordinario y al adicional remunerativo, el Gobierno Provincial completará una inversión en diciembre cercana a los dos mil millones de pesos”, afirmó el jefe de la cartera económica de Corrientes.





El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó el pago del plus mensual remunerativo de 3.300 pesos correspondiente a Diciembre, entre el 12 y el 14 de este mes. La inversión en este adicional se suma al pago del plus extraordinario de 500 pesos que se abonó la semana pasada, el medio aguinaldo que se abonará a partir del 20 y el sueldo del mes que será percibido por los estatales desde el 27.



“Cerraremos el año, como cada ejercicio, cumpliendo con cada uno de los compromisos asumidos con los trabajadores, en el marco de las obligaciones del Estado”, aseguró el funcionario provincial.



“El salario de los estatales y su impacto en el consumo de bienes y servicios, del cual dependen otros trabajadores del sector privado y sus familias, ha sido siempre una prioridad para el Gobierno y sin dudas será también una política de Estado para la nueva administración provincial”, remarcó el ministro de Hacienda y Finanzas.



“Con la liquidación de los haberes de este mes, sumado al plus extraordinario y al adicional remunerativo, el Gobierno Provincial completará una inversión en Diciembre cercana a los dos mil millones”, adelantó el jefe de la cartera económica de Corrientes.



“El pago del plus remunerativo de 3.300 pesos significa una inversión superior a los 265 millones de pesos; con el adicional extraordinario de 500, la Provincia vuelca otros 40 millones de pesos; y la nómina salarial es inversión mensual supera los 1.600 millones de pesos”, describió Vaz Torres.



PAGOS DE FIN DE AÑO



El ministro Vaz Torres recordó que el segundo medio aguinaldo se pagará a los estatales en actividad, jubilados y pensionados, los días 20, 21 y 22 de Diciembre; en tanto que el sueldo del mes se abonará el 27, 28 y 29 del corriente.



“Hay una continuidad política y administrativa que garantiza el cumplimiento de todos los compromisos con los trabajadores, tal cual lo anunciamos ya hace varios meses”, ratificó el Ministro de Hacienda.



La Provincia invierte durante el último cuatrimestre del año alrededor de 8.200 millones en el ingreso de los agentes estatales; acumulando inversión salarial de 21.620 millones de pesos en el ejercicio 2017, monto que implica un 40 por ciento más que lo invertido en 2016, cuando se destinaron 15.400 millones al salario”, apuntó Vaz Torres y agregó: “El incremento de la inversión salarial duplicó la inflación anual”.