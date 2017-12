Quiso saltar un médano con su cuatriciclo y murió Lunes, 11 de diciembre de 2017 Se trata de un joven de 30 años que vivía en Mar del Plata. La víctima no llevaba casco ni protección



Un joven marplatense de 30 años murió el domingo por la noche luego de accidentarse con su cuatriciclo en uno de los médanos de la ciudad de Pinamar. La víctima, identificada como Hernán Mauro Robert, había llegado desde Mar del Plata junto a familiares y amigos para realizar pruebas con el rodado.



El domingo por la tarde sufrió golpes gravísimos en el pecho y en la cabeza al intentar hacer un salto en la zona de Médanos Vivos, al norte de la ciudad. El joven fue trasladado al Hospital de Pinamar, donde finalmente murió, cerca de las 22.





Según pudo averiguar Infobae, Robert fue a los médanos con un grupo de amigos, su mujer Stefania y el pequeño hijo de ambos. Durante las pruebas, al joven se le ocurrió saltar un médano alto cortado, cerca de la zona de arco de madera, en la entrada a la playa.





Al intentar la maniobra, el joven perdió el control del rodado en el aire y cayó de punta al suelo. Como resultado del accidente, el manubrio se le incrustó en el pecho y le produjo una perforación en uno de sus pulmones.



"Tenía un traumatismo muy fuerte en el pecho que seguramente le causó la muerte y un traumatismo en el cráneo. No llevaba pechera ni casco", explicó el secretario de Salud de Pinamar, Jorge Benítez.



En diálogo con TN, el funcionario explicó que por lo general "hay un porcentaje de imprudencia en este de incidentes" y que si "bien se hace una campaña de concientización, lamentablemente no damos a basto y siempre surgen este tipo de casos que son fatales".



"Hay un equipamiento para practicar este deporte. La ropa apropiada, cascos, pecheras, espalderas, botas y protección para los brazos, codos y piernas", explicó Benítez. Hernán Robert no llevaba ninguna de las protecciones para evitar un accidente fatal.



De acuerdo a los testigos, la ambulancia tardó más de media hora en acudir a la zona del accidente.



Al momento del impacto, el marplatense no tenía puesto casco ni la protección plástica en el pecho. De haber contado con las medidas de seguridad necesarias, podría haber salvado su vida. Se estima que los restos serán velados entre hoy y mañana en la propia ciudad de Pinamar.