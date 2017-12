Hay dos detenidos por el asesinato de una anciana en 9 de Julio

Lunes, 11 de diciembre de 2017

El Comisario Mayor Eduardo Acevedo confirmó que hay dos personas detenidas por la muerte de Justa Valenzuela, la mujer de 86 años que apareció muerta en el cementerio local de 9 de Julio con un crucifijo en la boca.





Si bien la situación no está del todo clara, indicaron que una propiedad que estaba en disputa entre familiares sería el móvil del aberrante crimen. Buscan a una tercera persona.



La mujer de 86 años, domiciliada en el barrio Colombia Granaderos de la Ciudad de Corrientes, fue identificada por un sobrino quien iba a visitarla con frecuencia. Justa Valenzuela apareció asesinada en un cementerio de 9 de Julio, con un crucifijo en la boca.



El Comisario Mayor, Eduardo Acevedo, dijo en Sudamericana que ya son dos los detenidos por el caso y buscan a una tercera persona que estaría vinculada al crimen. Si bien no hay mayores datos sobre el caso, Acevedo dijo que un inmueble-propiedad de Valenzuela- sería el desencadenante del macabro hecho.



“Todo esto se desencadena aparentemente por una propiedad. Las personas detenidas son supuestos compradores y hay una tercera persona, una vendedora que está siendo buscada”, adelantó el funcionario policial.



La mujer vivía sola en la Capital, era viuda y no tenía hijos. “No tenemos información de forma concreta, pero creemos que pudieron haberla engañado y tras eso cometer el crimen. Estamos investigando si el homicidio ocurrió en otro lugar o en el cementerio”, aseguró.