El Gobernador viajará a Buenos Aires para reunirse con Aranguren

Lunes, 11 de diciembre de 2017

El titular del Ejecutivo provincial llegó a Casa de Gobierno esta mañana y antes de llegar a su despacho fue abordado la prensa. Adelantó que viajará a Buenos Aires en las próximas horas para mantener en principio una reunión con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, con quien tratará de dialogar sobre los aportes de las represas Yaciretá y Salto Grande.







El Gobernador Gustavo Valdés dialogó con la prensa al llegar a Casa de Gobierno y antes de ingresar a su despacho, en el primer día de su gestión al frente de la Provincia de Corrientes. En este marco, adelantó que en las próximas jornadas estará viajando a Buenos Aires para mantener este miércoles una reunión con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren.







Explicó que la idea es trabajar sobre los reclamos históricos de Corrientes respecto de la energía eléctrica que generan las represas de Yaciretá y Salto Grande, “que nos aportan poco a los correntinos”. Agregó que “por eso en la mañana de hoy, con los técnicos y el área correspondiente vamos a trabajar para llevar una propuesta concreta”.





Por otro lado, comento respecto del tema legislativo provincial que “estamos analizando si podemos extender el temario de sesiones extraordinarias”. Más allá de esto, señaló que se esperará que “salgan” las leyes que fueron remitidas por Ricardo Colombi antes del cambio de mando.





En cuanto a la conformación completa del equipo de Gobierno, Valdés adelantó que “desde ahora estaremos trabajando con todas las subsecretarías y analizando con los ministros”. En cuanto al Acuerdo Fiscal con Nación, ratificó que “es necesario y requerirá un gran trabajo con los municipios porque no es solamente sancionar leyes”.





“Me voy a acomodar, todavía no me senté en la silla y ya me agarraron”, bromeó finalmente con la prensa Gustavo Valdés.