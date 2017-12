El City se impuso ante el United en el clásico de Manchester Lunes, 11 de diciembre de 2017 Además del argentino, David Silva marcó para los "Ciudadanos" que ganaron 2 a 1 y continúan invictos en la Premier League. Marcus Rashford había igualado el partido para el local. El "Kun" Agüero estuvo en el banco y no ingresó



El Manchester City prolongó su buena racha y se impuso por 2 a 1 ante el Machester United en el clásico. Con goles de David Silva y Nicolás Otamendi, los "Ciudadanos" triunfaron en Old Trafford.



Los dirigidos por Pep Guardiola dominaron el encuentro desde el comienzo, imponiendo su juego rápido de toques cortos. Sorpresivamente, el entrenador catalán no alineó entre sus titulares a Sergio Agüero, quien estuvo presente en el banco de suplentes pero no ingresó.



Si bien el elenco visitante acechó constantemente el arco defendido por David De Gea, no pudo capitalizar las ocasiones generadas durante toda la primera etapa. Recién a los 43 minutos, el español Silva convirtió el primer gol de su equipo. Otamendi cabeceó un corner desde la derecha pero no le pudo dar dirección y la pelota le quedó al atacante de 31 años que con un potente remate estableció el 1 a 0.





Sin embargo, el dueño de casa llegó a la igualdad sin merecerlo. Un pelotazo desde la banda izquierda superó a Otamendi y le quedó la pelota servida a Marcus Rashford que definió cruzado ante la salida del arquero. Con la igualdad en el marcador y con un claro dominio de los de celeste, se fueron al descanso.



Ya en la segunda parte, el puntero de la Premier pasó de nuevo al frente gracias a Otamendi. Tras un centros de pelota detenida desde la izquierda, Romeleu Lukaku se equivocó en el despeje y el rebote le quedó servido al argentino que estampó el 2 a 1 con una pirueta.



A partir de allí, los de Guardiola lejos de conformarse con el resultado siguieron atancando pero no pudieron liquidar el encuentro. Los Diablos Rojos tuvieron la posibilidad de empatar sobre el final pero una doble tapada de Ederson les negó la hazaña.





Con este resultado, el City acumula un invicto de 16 encuentros en la liga inglesa (ganó 15 e igualó uno). Además suma 46 puntos y estiro a 11 la diferencia con su inmediato perseguidor, precisamente su clásico rival.



Por el lado del United, relegado en la segunda ubicación de la tabla con 35 unidades, buscará sumar de a tres este miércoles cuando reciba al débil Bournemouth.