El gobernador Valdés apostó por “el gran desafío del desarrollo”

Lunes, 11 de diciembre de 2017

El gobernador Gustavo Valdés recibió los atributos de mando en el acto de traspaso que tuvo lugar este domingo en el patio de la Casa de Gobierno.



Luego, el nuevo mandatario provincial expresó en su discurso que “el gran desafío que tenemos es el desarrollo”, fijando como prioridades, para lograr esta meta, “la industrialización” y “reclamar lo que es de los correntinos”, refiriéndose a la utilización de los recursos naturales, con particular énfasis sobre la represa hidroeléctrica Yacyretá.



Tras la jura ante la Asamblea Legislativa, Valdés recibió los atributos del mando gubernativo, (bastón y banda) de manos del saliente gobernador Ricardo Colombi, quien puso así en posesión del cargo al nuevo gobernador de Corrientes. El acto respectivo dio inicio alrededor de las 20, en el patio central de la Casa de Gobierno, ante funcionarios y legisladores, provinciales y nacionales, intendentes, familiares, amigos y público en general.



Así fue que primeramente, la escribana mayor de Gobierno, María Cristina Vallejos Gil de Lotero leyó el acta de traspaso, en la que constó que “por medio del decreto 3.036/2017 se realiza el acto de traspaso de posesión del mando gubernativo, al gobernador de Corrientes, doctor Gustavo Adolfo Valdés, por parte del gobernador saliente, doctor Horacio Ricardo Colombi”. Con lo cual, “el gobernador saliente pone en posesión del cargo al gobernador constitucional electo y le hace entrega de los atributos del mando gubernativo, bastón y banda gubernativa”.



“Ante mi doy fe”, leyó la escribana de Gobierno para finalizar el acta y fue cuando se escucharon los primeros aplausos del público. Cabe señalar que junto a Valdés estaba el vicegobernador Gustavo Canteros, quien en la fecha asumió por segunda vez el cargo en forma consecutiva.



Tanto Valdés y Canteros, como Colombi, estuvieron acompañados por sus familiares en el estrado durante todo el acto. Así es que el nuevo gobernador estuvo junto a sus padres, su esposa y sus tres hijos; el gobernador saliente, junto su esposa y sus dos hijos, mientras que el vicegobernador, con su esposa. Todos firmaron el acta y luego, Valdés y Canteros se acercaron al borde del escenario para saludar al público que ovacionó así a los flamantes mandatarios, mientras Colombi colocaba la banda a Valdés y le entregaba el bastón, momento en el que también estallaron fuegos de artificios.



Despedida



Seguidamente, Colombi expresó sus palabras de despedida y dijo que “esto es un acto de la democracia que tanto nos costó a los argentinos”. En este sentido, entendió que “desde el ´83 cada uno de los ciudadanos argentinos y fuerzas políticas, con errores y aciertos, fuimos consolidando la democracia, que es la mejor forma de vida”.



Luego, sostuvo que “en Corrientes pusimos fin a las crisis institucionales y las intervenciones federales”, algo que “nos costó mucho a los correntinos, pero somos un pueblo unido”. Y mostró optimismo al indicar que “se inicia una nueva tarea y Gustavo Valdés lo va a saber llevar adelante, por su juventud y experiencia”. Colombi aventuró un panorama alentador al asegurar que “se vienen tiempos mejores, profundizando el acompañamiento de la Nación”.



“Agradezco esta confianza que me dieron”, expresó luego, descontando que la misma “se potenciará para acompañar a Gustavo”. Colombi agradeció también a “mi madre que me acompaña ahí sentada (en primera fila), extendiendo la gratificación a “mis hermanos, mi esposa y mis hijos”. Finalmente, alentó a que “sigamos para adelante por una Corrientes mucho mejor”.



Finalmente, Valdés expresó su discurso, el cual aseguró que “es desde el corazón”, por lo cual decidió no leerlo, como lo aclaró al iniciar sus palabras con las cuales concluyó el acto formal que fue seguido por la actuación en vivo del grupo chamamecero Raíces.



Discurso del gobernador Gustavo Valdés



“Vengo hace un momento nada más de un momento político realmente muy buen, para mí en

lo individual, pero no tiene que ser ese momento el fruto del esfuerzo de una persona, sino

que lo hicimos entre muchos.



Y cuando pensaba en el momento de hacer mi discurso no lo quería hacer escrito; mi primer

discurso ante ustedes lo quería hacer desde el corazón, pero me tomé el atrevimiento de

hacer un pequeño ayuda memoria en esos agradecimientos y quise ser cuidadoso porque

humildemente quería decírselos.



En primer lugar quería agradecer a mi esposa, mis hijos, por el acompañamiento. También a

mis padres y mis hermanos. A Ricardo Colombi, Estela Baratini y sus hijos, por tantos años de

compartir tantas cosas.



A la Unión Cívica Radical, mi partido. Pero cuando escribía no quería olvidarme de ninguno de

los partidos políticos que componemos la alianza de Encuentro por Corrientes más

Cambiemos, porque todos juntos hicimos posible que hoy yo sea Gobernador de los

correntinos. A todos esos partidos políticos muchísimas gracias; son muchos porque nosotros

cambiamos el eje de como veníamos pensando partidariamente, y poníamos en el centro de la

concepción política a una idea, no un partido, por eso fuimos convocando cada más partidos

que están acompañándonos en esta idea de lograr el desarrollo de los correntinos. Por eso, a

cada partido político muchas gracias.



Al presidente Mauricio Macri que nos estuvo acompañando y que es el Presidente que más

vino a Corrientes y lo seguimos esperando. Muchas gracias Presidente.



A los que nos votaron, a cada ciudadano, a cada uno que depositó ese voto y esa confianza en

nosotros. Y a los que no nos votaron también le decimos gracias, porque nos imponen un

desafío para seguir llevando propuestas y seguir trabajando, y que cada día podamos llevar

adelante lo que nosotros queremos, que es el progreso de Corrientes.



Hoy hablaba de un tema que era central: el combate de la pobreza. Decía que no era un

fenómeno que ocurría solamente en Corrientes, sino que ocurre en la Argentina. Por eso

desde el Gobierno nacional largamos un desafío que es el Plan Belgrano. Quiero agradecer que

hoy, el ministro que desarrolla el Plan Belgrano está presente acá; Carlos Vignolo gracias. Y

tenemos el honor de que sea correntino, pero lo que nosotros tenemos que combatir es la

pobreza, esa pobreza estructural que durante mucho tiempo se quiso esconder debajo de la

alfombra y nosotros sabemos que la única manera de solucionar los problemas es

reconociéndolos, y si tenemos pobreza; por eso los correntinos tenemos que trabajar el doble,

todos los días y todos juntos para que la pobreza se radique de Corrientes y de la República

Argentina.



Esos son los dolores que nos quedan, como decía en el manifiesto final de la Reforma

Universitaria, eso es lo que nos duele. Por eso asumimos el compromiso de estar con cada

necesitado, desposeído, ahí vamos a estar trabajando con ellos para que la pasen mejor.

Tenemos que hablar también de la modernización, que creo yo es el otro extremos, que es

necesario, que es una vida diferente que el que lo tocó asumir a Ricardo. Me preguntaba un

periodista y me decía, que no usaba redes sociales y que yo si uso redes sociales. Miren,



cuando uno estuvo como estuvo Ricardo Colombi, al lado de cada correntinos, no se necesitan

redes sociales, se necesita compromiso para trabajar por el pueblo.



Pero es necesario pegar un paso adelante, fuimos discriminados por el Gobierno nacional, y no

le pasó solo a Corrientes, le pasó también a otras provincias que pensábamos distinto, pero no

vamos a mirar atrás y a nosotros nos discriminaron hasta con la fibra óptica, que hoy es un

desafío hacerlo. Por eso cuando firmó el Gobierno de la Provincia este Convenio para

modernizar el Estado y suprimir definitivamente los papeles de la Administración pública

estamos pegando un gran salto adelante, pero tenemos que hacerlo. Hoy la gran avanzada del

mundo implica tener conectividad, y nosotros tenemos que modernizarnos y ese es un desafío

enorme que tenemos que brindar y hacerlo juntos.



Pero para eso nos vamos a poner a trabajar inmediatamente, pero creo yo que el gran desafío

que realmente tenemos es el desarrollo. Nosotros los correntinos no tenemos pobreza

estructuralmente económica, nosotros tenemos recursos naturales y somos ricos pero no nos

reconocen desde Buenos Aires como tiene que ser. Fíjense, yo provengo de una ciudad que es

Ituzaingó, era chiquito, y se instaló una oportunidad enorme que fue la Represa de Yacyretá, la

cual nos entrega a los correntinos tan solo el 1% de lo que produce y la Constitución del 94 nos

dice que los recursos naturales son de las provincias, por eso como política de estado tenemos

que reclamar lo que es de los correntinos.



Lo mismo nos pasó con Salto Grande, y eso tiene que ser vital para nosotros. Y no hablo de

nuestra alianza gobernante, hablo de todos los sectores sociales y políticos que tenemos que

tener esta visión para poder desarrollarnos. Somos una provincia supuestamente pobre, pero

somos una de las más ricas en recursos naturales.



Somos la primera potencia forestal y nosotros tenemos que lograr industrializar nuestra

madera. Eso son nuestros desafíos y esos son los desafíos que tenemos que hacerlo juntos.

Tenemos mucho y no quiero descuidar ninguno de los procesos productivos y dejar de

mencionar ninguno de los procesos productivos que tenemos en Corrientes, ni el comercio, ni

la ganadería, la citricultura, el arroz, la yerba mate, ni el tabaco, la horticultura, ninguna, sé

que hay muchos que podemos seguir haciendo muchas cosas.



A nosotros por ahí nos criticaban cuando decíamos que teníamos que alinear Nación, Provincia

y municipios. Tal vez el término alinear sea un término erróneo, pero nosotros decíamos que

alinear democráticamente, porque todas las provincias constitucionalmente fuimos

concebidas para tener autonomía e igualdad, por eso queríamos nosotros volver a integrarnos

al concierto de las provincias para tomar las decisiones y así lo hicimos, ahí estuvimos,

férreamente defendiendo lo que es de los correntinos con este pacto fiscal, que seguramente

vamos a tener que trabajar y mucho para lograrlo.



Pero también queríamos alinear y queríamos trabajar con cada intendente, con cada Concejo

Deliberante. Yo estoy seguro que lo podemos hacer con la convicción de que cada una de estas

tareas que mencioné lo tenemos que hacer por el bienestar de todos.



Este es el equipo que va a comenzar a gobernar la Provincia de Corrientes, están todos

invitados a sumarse, porque este es el equipo del millón de correntinos. Ustedes saben que

durante mucho tiempo nos decían a los correntinos que no podíamos, nos decían a los

correntinos que éramos la Cenicienta, estábamos atrás, que éramos los últimos, pero yo creo

en Corrientes, yo creo en cada uno de ustedes, creo en el potencial de los jóvenes, creo en el

potencial de las mujeres, creo que nuestros adultos, nuestros más veteranos como como decía,

nos pueden aportar y mucho, por eso creo que juntos tenemos que construir la Provincia que

queremos, la Provincia que soñamos, y ese es el desafío que vamos a comenzar a partir del día

de hoy, pero todos juntos a construir el futuro.”