Al jurar ante la Asamblea Legislativa Valdés prometió luchar contra la pobreza

Lunes, 11 de diciembre de 2017

En un día histórico para la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés y Gustavo Canteros, prestaron juramento ante la Asamblea Legislativa, como gobernador y vice respectivamente, tras lo cual el nuevo mandatario se dirigió a los presentes y a la ciudadanía de la Provincia, prometiendo una fuerte lucha contra la pobreza, y bregar por la modernización y el desarrollo.





Así mismo ponderó el trabajo de su antecesor Ricardo Colombi, destacando que recibe una provincia ordenada, previsible en el rubro económico-financiero, e inmersa en una clara paz social. Cabe destacar que Valdés es el quinto mandatario electo por el voto popular que asume de manera consecutiva tras la intervención federal de 1999.



El Discurso



DISCURSO A LA HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA



Sr. Vicegobernador de la Provincia



Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados



Sres. Miembros del Superior Tribunal de Justicia



Sres. Ex Gobernadores



Sres. Legisladores Nacionales y Provinciales.



Sr. Intendente y Vice de la Ciudad de Corrientes



Sres. Jueces Federales y Jueces Provinciales



Sres. Concejales de la Ciudad de Corrientes



Sres. Integrantes del Tribunal de Cuentas



Sres. Intendentes Municipales del Interior Provincial



Sres. Cónsules



Sres. Representantes de las Fuerzas armadas y de seguridad



Autoridades eclesiásticas



Familiares, invitados especiales, Sras. y Sres.









Queridos comprovincianos:



Vengo ante esta Asamblea Legislativa, a dar inicio al mandato que el pueblo de Corrientes me ha conferido. Lo hago con mucha emoción y humildad, y plenamente consciente de la enorme responsabilidad que hoy asumo.



Les agradezco de corazón que me acompañen en este día tan especial. Sin dudas será una jornada inolvidable. Y también espero que sea recordada como el inicio de una gestión, que haya servido para mejorar la vida de todos y cada uno de los habitantes de nuestra provincia.



Ese es el desafío de esta nueva etapa!!!



Antes de manifestarles lo que vamos a hacer, quiero hablarles de quién me precedió en la tarea de Gobernar y me refiero a Ricardo Colombi.



Ricardo Colombi ya entró en la historia grande de Corrientes, no solamente por haber sido elegido democráticamente tres veces para gobernar la Provincia, sino también porque le tocó hacerlo en tiempos difíciles y estuvo, en cada ocasión, a la altura de las circunstancias.



Asumió su primer gobierno en plena crisis del 2001 y sacó a la provincia adelante. La reorganizó institucionalmente, dejando atrás crisis sociales y políticas que terminaban indefectiblemente en lamentables intervenciones Federales.



Construyó un gobierno amplio y participativo, con fuerte contenido social y político.



Deja logros muy importantes, y el plan de obras públicas más ambicioso de nuestra historia, que nos va a tocar a nosotros llevarlo adelante.



Mejoró los servicios, construyó escuelas, hospitales y caminos, Saneo las finanzas dejando una provincia equilibrada, y prácticamente sin deudas. en fin, hizo lo que nadie antes había hecho por los correntinos.



Estamos recibiendo además un legado de estilo político, una práctica de buen gobierno, y principios humanistas profundamente comprometidos con los valores republicanos.







Ricardo Colombi tiene derecho a sentir la satisfacción del deber cumplido. Y por eso, en nombre del millón de correntinos quiero decirle muchas gracias!!!



Ahora sí, hablemos de lo que vamos a hacer:



De los desafíos que me he propuesto, quiero destacar tres:



- El Combate contra la pobreza.



- La Modernización.



- Y el Desarrollo.







Y estoy convencido que además, están íntimamente relacionados.



La pobreza es un flagelo que castiga a toda la Argentina. Nuestra provincia no es la excepción. Es un problema que demanda urgente solución, y por eso es prioridad del actual gobierno nacional y provincial. El combate contra la pobreza no es otra cosa, que la lucha por la igualdad de oportunidades, por la movilidad social ascendente, y para que cada uno pueda desarrollar plenamente su proyecto de vida.



Por eso, si bien vamos a cuidar a todos los correntinos, lo vamos a hacer en especial de los que menos tienen. Ese es mi primer compromiso. Es mi anhelo que nacer en la pobreza, deje de ser una condena y un destino.



Quiero liderar un profundo proceso de modernización, no sólo del gobierno, sino también de toda la provincia. Esa es una de las mayores asignaturas que los correntinos tenemos pendientes.



Para hacerlo vamos a convocar a todos a aportar ideas y a sumar esfuerzos.



Este no es el proyecto de un gobernador, de un partido o de una alianza gobernante. Este tiene que ser el proyecto de todos los correntinos.







- Vamos a incorporar tecnología a la gestión en todos los niveles.



- Vamos a modernizar la educación para formar ciudadanos, con una visión humanista, y con el objetivo que puedan insertarse en el mundo del trabajo que se viene. Revalorizando la cultura del esfuerzo y la superación personal.



- Vamos a modernizar nuestra infraestructura. Porque necesitamos más energía para crecer. Porque necesitamos más y mejores caminos para viajar seguros. Porque necesitamos que cada día, más ciudadanos tengan acceso al agua potable y a las cloacas. Porque necesitamos que el gas natural llegue a más ciudades. Porque queremos que más correntinos tengan acceso a una vivienda digna.



- Vamos a modernizar el sistema de salud, para prevenir antes que curar y para curar mejor a quienes lo necesiten.



- Vamos a modernizar nuestra policía, porque todos tenemos derecho a vivir seguros.



- Vamos a ratificar nuestro compromiso de una Argentina sin drogas, colaborando con el gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico. Tomaremos acciones concretas y efectivas, cuidando a nuestros niños y jóvenes del flagelo de la narco criminalidad.



- Vamos a trabajar con los otros poderes del estado para modernizar la Justicia, porque una justicia lenta, no es justicia.



- Vamos a modernizar los procesos productivos, para darle mayor valor agregado a nuestros productos y volverlos más competitivos. Eso es clave para que crezca el empleo, que a la larga es el gran motor que impulsa el desarrollo de los pueblos.



Tenemos el gran desafío de lograr la industrialización de nuestra madera. Hoy corrientes es la primera potencia forestal de la Argentina y este tiene que ser sin lugar a dudas uno de los pilares fundamentales del desarrollo.



También somos los primeros productores de energía eléctrica. y vamos a pasar a ser la provincia que más energía no contaminante genera. Pero sin dudas, tenemos que lograr el justo reconocimiento por la utilización y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, para poder volcar esos mayores ingresos al crecimiento de la provincia. Y esta tiene que ser una nueva política de estado.



Vamos a fortalecer el turismo como una herramienta de desarrollo local. Debemos explotar todo nuestro potencial turístico a partir de la promoción y explotación adecuada del Eco turismo de los Esteros del Ibera y de nuestros ríos Paraná y Uruguay. Asimismo desarrollaremos el corredor turístico de las Misiones Jesuíticas.



Vamos a profundizar los procesos de planificación participativa, previstos en el Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social, pensando en una Corrientes a largo plazo y teniendo en mira los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas.



El sentido final de toda nuestra acción de gobierno va a ser mejorar la vida de la gente y muy especialmente la de aquellos que más necesitan de un estado presente.



¿Y cómo vamos a hacerlo?



Trabajando articuladamente hacia adentro del gobierno. La dimensión del desafío que tenemos por delante, nos exige mucho profesionalismo y compromiso. No podemos dilapidar esfuerzos. No podemos darnos el lujo de crear compartimentos estancos, duplicar estructuras, o permitir individualismos. La complejidad de una gestión moderna exige el armado de equipos y el trabajo coordinado, donde la información y las ideas fluyan, los proyectos se gestionen en conjunto, y todos sean parte de la solución de los problemas.



Llevando adelante un plan de inversiones inteligente que mejore la infraestructura y genere oportunidades. Porque la prosperidad que buscamos no llegará solo de la inversión pública, sino también de la inversión privada. Por lo tanto convocamos a todos los empresarios a invertir en esta provincia, que está saneada, con seguridad jurídica y reglas de juego claras.



La tarea que tenemos por delante no puede ser hecha por un solo sector, un solo nivel de Gobierno, ni por un solo poder del estado. La tenemos que hacer entre todos.



Vamos a que aprovechar la gran oportunidad que tenemos de trabajar de manera integrada con Gobierno Nacional, para hacer realidad las grandes obras de infraestructura pendientes: como el segundo puente, la autovía de la ruta 12, las obras de infraestructura eléctrica, la construcción del gasoducto del Norte, como tantas otras.



Esperamos 12 años para tener una oportunidad como esta y no la vamos a dejar pasar. NO LA VAMOS A DEJAR PASAR.



Del mismo modo vamos a estrechar lazos con los Intendentes, con TODOS los intendentes que quieran trabajar, no importa su signo político. También con cada legislador para sancionar las leyes que Corrientes necesita.



Tenemos una concepción integradora de la política. Creemos en la democracia, por eso no tememos al debate y al disenso. Nadie tiene la verdad absoluta, y nadie está siempre totalmente equivocado.



Convocamos a los jóvenes porque tienen que ser el motor del cambio. A los más veteranos que tienen que aportar su experiencia. Y muy especialmente,a las mujeres que estoy seguro serán las grandes protagonistas de la etapa que se inicia.



A todos les digo, este será un gobierno de oído atento y de mano tendida. Quiero contar con ustedes para gobernar. Voy a necesitar de sus aportes y de sus criticas.



Somos un pueblo digno y orgulloso de nuestra historia que se ganó el derecho a mirar el futuro con esperanza. Que se gano el derecho a vivir mejor, que cada generación de correntinos supere a la anterior en calidad de vida y bienestar.



Pero también quiero advertirles que el camino hacia la prosperidad no está hecho de atajos, no es un sendero para quienes prefieren el ocio al trabajo, o para aquellos que buscan privilegios antes que desafíos.



Bienvenidos los audaces, los emprendedores, los trabajadores, los constructores, los inquietos, los creativos. Estoy convencido que nuestro éxito como sociedad vendrá de la mano de valores tales como el esfuerzo y la honradez, el trabajo duro y la constancia.



Hoy, no los invito a soñar… los invito a entrar al futuro, un futuro mejor para nosotros y para nuestra posteridad.



Muchas gracias.