"Queremos ser conocidos como los que iniciamos la transformación real de la ciudad de Corrientes”

Domingo, 10 de diciembre de 2017

Una jornada calurosa se vivió este domingo 10 de diciembre, oportunidad en la que asumieron en sus funciones los doctores Eduardo Tassano y Emilio Lanari como Intendente y Vice respectivamente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.





Luego del protocolo oficial, el Viceintendente electo se refirió a este momento esperado con las mejores expectativas, “hemos logrado que sea una transición sin demasiados sobresaltos que por supuesto en la medida que pasó el tiempo y terminaron los periodos eleccionarios se fueron acelerando los tiempos y ahora nos toca a nosotros tomar la posta de este municipio después de ocho años de gestión de otro signo político y la responsabilidad es enorme”, explicó.







En otro tramo de su discurso confesó: la vara es alta en algunas áreas y en otras hay mucho por hacer, somos conscientes de eso así que agradecemos a quienes nos precedieron porque sabemos que han puesto todas sus energías por esta ciudad y nuestro compromiso a seguir haciéndolo, cada uno desde su punto de vista quiere lo mejor para la ciudad de Corrientes y “nosotros queremos ser conocidos -como dice Eduardo Tassano- por los que iniciamos la transformación real de la ciudad de Corrientes”, profundizó.







Por otra parte, Lanari manifestó que ya han estado trabajando en alunas anuncios, como la autovía junto a la Nación al igual que la planta de residuos cloacales con el gobierno provincial el mejoramiento de 500 calles de tierra con enripiado donde se concretaron ya 250 y las restantes se inician el día de mañana y una serie de acciones que están previstas para tratar de mejorar la calidad de vida de los correntinos.







Chamamé, carnavales y playas es lo que se vine de inmediato en nuestra Capital y en tal sentido el viceintendente indicó que “es una tarea impresionante la que hay que hacer y confiamos en cada una de nuestras áreas conduzca la tarea, ya que ni el intendente ni el Viceintendente pueden estar toda la problemática de la sociedad que es muy amplio, por eso se ha armado un equipo de trabajo con gente muy joven, tal vez sin experiencia política pero sí en la gestión y confiamos mucho en este grupo, “esto es una tarea de equipo, no tarea horizontal donde no va a haber un lineamiento que baje desde el intendente, sino el intendente y cuando me toque a mí en algún momento vamos a ser los coordinadores y los decisores de esta tarea en equipo”, concluyó.