Expectativas en distintas comunas del interior que encaran recambio

Domingo, 10 de diciembre de 2017

Gran parte de los municipios correntinos realizarán hoy sus respectivos eventos de traspaso de mando. Intendentes electos y salientes hablaron con periodistas de época sobre desafíos a afrontar a partir de la asunción y balances de gestiones al terminar los mandatos.







La in­men­sa ma­yo­ría de ju­ris­dic­cio­nes del in­te­rior co­rren­ti­no que eli­gie­ron au­to­ri­da­des es­te año lle­va­rán ade­lan­te, en es­ta jor­na­da, sus ac­tos ins­ti­tu­cio­na­les de asun­ción de au­to­ri­da­des. Mu­chas, con par­ti­cu­la­ri­da­des po­lí­ti­cas lo­ca­les dig­nas de ser res­ca­ta­das y eter­ni­za­das en un pa­pel.



Ria­chue­lo y Em­pe­dra­do son so­lo una pe­que­ña mues­tra de las co­mu­nas que pre­vén pa­ra el día de hoy sus res­pec­ti­vos ac­tos de asun­ción de au­to­ri­da­des co­mu­na­les elec­tas. Mar­tín Jet­ter vol­ve­rá al fren­te del Eje­cu­ti­vo de la pri­me­ra de ellas a par­tir de las 10, mien­tras que el em­pe­dra­de­ño Jo­sé Che­me ha­rá lo pro­pio a las 20. Am­bas sur­gen de una ex­ten­sa lis­ta de mu­ni­ci­pa­li­da­des en si­tua­ción si­mi­lar, de la cual se des­ta­can ca­sos em­ble­má­ti­cos por su his­to­ria re­cien­te.

Ellos son Go­ya Y Mer­ce­des, cu­yos in­ten­den­tes y can­di­da­tos “o­ri­gi­na­les” a la re­e­lec­ción fue­ron “pros­crip­tos” se­gún de­nun­cia­ron en su mo­men­to des­de el pe­ro­nis­mo, lue­go del fa­llo ju­di­cial que los in­ha­bi­li­tó pa­ra esa as­pi­ra­ción.

“Me des­pier­to vi­vo to­dos los dí­as y por eso me sien­to fe­liz, tra­ba­jé has­ta ha­ce un ra­ti­to”, co­men­tó a pe­rio­dis­tas de épo­ca el Je­fe co­mu­nal go­ya­no sa­lien­te, Ge­rar­do Bas­si, quien ade­lan­tó que el ac­to de asun­ción de su su­ce­sor, el ra­di­cal Ig­na­cio Ose­lla y su equi­po, se lle­va­rá ade­lan­te es­ta no­che en “Cos­ta del Su­ru­bí, que es don­de se ha­ce la Fies­ta Na­cio­nal de la Pes­ca”, agre­gó.

“Me tra­tó bien la vi­da, no vi­ne a la po­lí­ti­ca a re­bus­car­me, si­no pa­ra ser­vir por­que Go­ya es­tá por en­ci­ma de to­do, es nues­tro lu­gar en el mun­do” se­ña­ló “el Pro­fe”, pa­ra quien “se­ría mi­se­ra­ble pen­sar de otra for­ma”.

So­bre el pro­ce­so de tran­si­ción pre­vio al tras­pa­so de man­do, Bas­si afir­mó que “hu­bo diá­lo­go des­de la bue­na fe, pe­se a que me pros­cri­bie­ron. Nos obli­ga­ron a ba­jar la can­di­da­tu­ra, jue­ces con fa­mi­lia­res di­rec­tos en la otra lis­ta”, re­cor­dó el Je­fe co­mu­nal sa­lien­te, “u­na ver­güen­za, pe­ro sin ren­co­res. El tras­pa­so fue con bue­na fe”, re­mar­có.

A Ose­lla “le que­da una ciu­dad vi­va, lo­gra­da con tra­ba­jo y es­fuer­zo” re­se­ñó, “so­bre lo cons­trui­do se de­be con­ti­nuar. Na­die re­fun­da na­da cuan­do lle­ga, se de­be con­ti­nuar”, sen­ten­ció Bas­si.

Al­go si­mi­lar ocu­rrió en Mer­ce­des, don­de El­vi­ra Sán­chez re­em­pla­zó a su es­po­so e in­ten­den­te sa­lien­te Víc­tor Cem­bo­rain en la lis­ta ofi­cials­ta, lue­go del re­vés ju­di­cial que lo des­pla­zó de di­cha as­pi­ra­ción. Sán­chez se pre­sen­tó al fren­te de una pro­pues­ta que ex­hi­bió lo­gros co­mo na­ve in­sig­nia de cam­pa­ña y lue­go del ta­miz elec­to­ral, la nue­va Je­fa co­mu­nal asu­mi­rá hoy a las 22, a tra­vés del ac­to con­vo­ca­do fren­te al Pa­la­cio Mu­ni­ci­pal mer­ce­de­ño.

Con su en­tra­da en fun­cio­nes co­mo al­cal­de de Pa­so de los Li­bres, el jus­ti­cia­lis­ta Mar­tín “Tin­cho” As­cúa pu­so fin en es­ta jor­na­da a 12 años, tres pe­rí­o­dos de go­bier­no ra­di­cal en la ciu­dad fron­te­ri­za.

Allí, el jo­ven pe­ro­nis­ta so­li­ci­tó a las au­to­ri­da­des sa­lien­tes ha­cer el ac­to de tras­pa­so fren­te al edi­fi­cio mu­ni­ci­pal o bien ayer, o du­ran­te la no­che de es­ta jor­na­da, pe­ro el ra­di­ca­lis­mo de­ci­dió ha­cer­lo en ho­ras de es­ta ma­ña­na en el Club Pro­gre­so, que si bien es lin­dan­te con el mu­ni­ci­pio, su ca­pa­ci­dad es li­mi­ta­da.

En es­te mar­co asu­mi­rá for­mal­men­te el pe­ro­nis­ta Mar­tín Ig­na­cio As­cú­a, aun­que la con­vo­ca­to­ria por las re­des so­cia­les y la pro­pia in­vi­ta­ción de “Tin­cho” es pa­ra que “el pue­blo se con­gre­gue fren­te a la mu­ni­ci­pa­li­dad”.

Otro ca­so “pa­ra­dig­má­ti­co” es el de San Ro­que, cu­yo De­par­ta­men­to Eje­cu­ti­vo co­mu­nal cam­bió de sig­no po­lí­ti­co por pri­me­ra vez, des­de el re­gre­so de la de­mo­cra­cia y a ma­nos de un in­ten­den­te del jus­ti­cia­lis­mo, jo­ven y con ver­ti­gi­no­sa tra­yec­to­ria po­lí­ti­ca.



Se tra­ta de Ra­úl Eduar­do “Ru­lo” Ha­dad, mi­li­tan­te cam­po­ris­ta den­tro del PJ, quien lle­gó con tan so­lo 29 años a la con­ce­ja­lía de su te­rru­ño en 2015 pa­ra pe­le­ar “des­de aden­tro”. A las 19 de ayer co­men­zó en la es­qui­na del Pa­la­cio Mu­ni­ci­pal san­ro­que­ño, el even­to en el cual en­tró en fun­cio­nes co­mo In­ten­den­te lue­go de ser elec­to el pa­sa­do do­min­go 8 de oc­tu­bre.



Su tra­yec­to­ria bre­ve en la fun­ción pú­bli­ca no es el da­to más lla­ma­ti­vo de es­te ca­so, si­no có­mo tran­si­tó esos dos años. Co­mo con­ce­jal de­bió “re­cla­mar” ju­di­cial­men­te el pa­go de su die­ta y fue allí cuan­do “mis abo­ga­dos des­cu­brie­ron que no te­nía apor­tes, es­ta­ba en ne­gro y fi­gu­ra­ba de al­ta co­mo em­ple­a­do en el ma­ta­de­ro mu­ni­ci­pal”, re­cor­dó el Je­fe co­mu­nal más jo­ven de Co­rrien­tes, con tan so­lo 31 años.

“E­so fue en 2015, pe­ro nues­tra cons­truc­ción ini­ció en 2010 y se co­ro­nó ese año con la con­ce­ja­lí­a, fui­mos co­he­ren­tes y la so­cie­dad pre­mió eso en me­dio de vai­ve­nes de po­lí­ti­cos”, ase­gu­ró.

Lue­go re­cor­dó que “en el 73 ga­nó el pe­ro­nis­mo y se fue en el 76 con el Gol­pe” y que a par­tir de allí “se su­ce­die­ron go­bier­nos alia­dos”, mien­tras que “la fa­mi­lia Pe­lo­zo go­ber­nó des­de el 99”. Por ello, “nun­ca hu­bo tran­si­ción en­tre sig­nos po­lí­ti­cos dis­tin­tos ni alia­dos. Ade­más de his­tó­ri­co, es al­go ex­tra­or­di­na­rio por lo po­co ha­bi­tual”, con­si­de­ró Ha­dad, quien en­tró en fun­cio­nes en me­dio de un cli­ma cal­de­a­do den­tro de la Co­mu­na por re­cla­mos sos­te­ni­dos del per­so­nal.

“Los em­ple­a­dos to­da­vía no co­bran el suel­do de no­viem­bre y es­tán can­sa­dos por­que el año an­te­rior y es­te co­bra­ron mal” di­jo, “ lle­ga fin de año y los áni­mos es­tán cal­de­a­dos”, ex­pre­só.

Pe­se a ello, “los em­ple­a­dos en­tien­den que no soy res­pon­sa­ble de su si­tua­ción y que lle­go con ga­nas y ca­pa­ci­dad po­lí­ti­ca pa­ra afron­tar y sa­car ade­lan­te la cri­sis”, con­clu­yó Ha­dad.

El es­qui­nen­se Hu­go Be­ní­tez (PJ) es otro ca­so si­mi­lar ya que in­te­rrum­pi­rá con su asun­ción, pre­vis­ta pa­ra las 20 de hoy, de­ce­nas de años de go­bier­nos no pe­ro­nis­tas que se su­ce­die­ron en Es­qui­na.

“Por más de 30 años go­ber­nó o bien el pac­to o bien el ra­di­ca­lis­mo. Aho­ra ga­nó la alian­za jun­tos po­de­mos más que in­clu­ye a au­to­no­mis­tas y li­be­ra­les”, in­di­có Be­ní­tez a pe­rio­dis­tas de épo­ca.

Pa­ra el car­go abri­ga “las me­jo­res ex­pec­ta­ti­vas”, afir­mó, por­que “no fue una tran­si­ción ma­du­ra e in­te­li­gen­te, por la pro­ble­má­ti­ca del pa­se de 320 em­ple­a­dos mu­ni­ci­pa­les a plan­ta que nos per­ju­di­ca­ría mu­cho en lo fi­nan­cie­ro”, agre­gó.

En ade­lan­te, “el pri­mer de­sa­fío se­rá or­de­nar las cuen­tas y en­ta­blar re­la­cio­nes ma­du­ras con el Go­bier­no pro­vin­cial y na­cio­nal, por­que que­re­mos ter­mi­nar las obras ini­cia­das en la ges­tión an­te­rior y ges­tio­nar más pa­ra el de­sa­rro­llo de Es­qui­na”, con­clu­yó.



Nuevo Intendente en Mburucuyá



Ayer por la ma­ña­na se re­a­li­zó el ac­to de ju­ra y asun­ción del nue­vo In­ten­den­te de Mbu­ru­cu­yá, el ra­di­cal Pa­blo Guas­ta­vi­no. En su dis­cur­so, el fla­man­te Je­fe co­mu­nal ase­gu­ró que es “el mo­men­to de la gran opor­tu­ni­dad” y des­ta­có la po­si­bi­li­dad de po­der tra­ba­jar en for­ma ar­ti­cu­la­da en­tre Na­ción, Pro­vin­cia y Mu­ni­ci­pio.



En otra par­te de su di­ser­ta­ción, el jo­ven In­ten­den­te se­ña­ló que “el de­sa­fío de es­ta nue­va ges­tión es al­can­zar gran­des lo­gros en in­fra­es­truc­tu­ra pa­ra al­can­zar un cre­ci­mien­to sos­te­ni­ble”. Más ade­lan­te pi­dió a los ve­ci­nos del pin­to­res­co mu­ni­ci­pio, ubi­ca­do a 150 ki­ló­me­tros de Ca­pi­tal, “de­jar de la­do la con­fron­ta­ción pa­ra, de una vez por to­das, con­se­guir los gran­des ob­je­ti­vos en be­ne­fi­cio de las ge­ne­ra­cio­nes que ven­drán”. Y se com­pro­me­tió a dar lo má­xi­mo de su ca­pa­ci­dad pa­ra al­can­zar esos ob­je­ti­vos an­he­la­dos.