La Juventus de Higuaín igualó ante el Inter de Icardi Domingo, 10 de diciembre de 2017 En Turín, la "Vecchia Signora" no pudo arrebatarle el liderazgo al "Neroazzurro" tras cosechar un empate a cero de local





Uno de los partidos más destacados de la fecha 16 de la Serie A fue, sin dudas, en Turín, la Juventus de Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala recibió al Inter de Mauro Icardi, que llegaba como líder y único invicto del certamen.



La Vecchia Signora, que se ubica a dos unidades de su rival de turno y llegó envalentonado por la resonante victoria como visitante de un Napoli, no pudo vencer al arquero esloveno Samir Handanovič, a pesar de haberlo intentado con Gonzalo Higuaín y Mario Mandžukić.



El presente del Neroazzurro es formidable y lo refleja en los números: es el único que no registra caídas y venía de vapulear 5-0 al Chievo Verona como local. Icardi, quien anotó uno en esa goleada, no tuvo opciones para convertir en esta ocasión y fue sustituido por el portugués Eder en el segundo tiempo. De todas formas, es el máximo artillero de esta temporada con 16 gritos.



Estadio: Juventus

Hora: 16.45

Televisa: Fox Sports