Augusto Fernández habló sobre los rumores que lo vinculan con River

Sábado, 09 de diciembre de 2017

Medios españoles afirmaron que el mediocampista del Atlético de Madrid es uno de los apuntados por el "Millonario"





Los medios españoles sacudieron el viernes con una información que repercutió del otro lado del océano: River estaría detrás de los pasos de Augusto Fernández, jugador surgido de su cantera y que actualmente se desempeña en el Atlético de Madrid.



Rápidamente, el mediocampista decidió cortar de raíz los rumores: "La realidad es que no hubo nada con River. Es mentira y me duele lo que está saliendo porque no me gusta que se especule con algo así. Nadie habló conmigo, no hablé con nadie. No me gusta que se mienta".





El futbolista de 31 años, con pasado en Vélez y Celta entre otros, explicó que el Millonario no precisa un jugador de sus características: "River no me necesita. Yo vengo jugando desde hace varios años de cinco o doble cinco y está de sobre, y súper sabido, que River en esa posición está muy bien cubierto".





Fernández le brindó una entrevista en España al canal deportivo TyC Sports para aclarar todas estas versiones. "River no me necesita a mí y yo tengo un año y medio más de contrato acá en el Atlético, club en el que soy muy feliz y en el que el día de hoy, la verdad, disfruto de estar", cerró las puertas a un posible regreso a Núñez a siete años de su partida.



Después de atravesar una serie de lesiones que lo marginaron durante casi un año de los campos de juego, Augusto planea volver a recuperar su nivel en España para pelear por un sitio en la lista de jugadores que representarán a la Argentina en el Mundial de Rusia el próximo año.