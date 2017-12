Quiénes son los futbolistas que podrían llegar al Barcelona

Sábado, 09 de diciembre de 2017

La factible salida del "Jefecito" obligó a la dirigencia del "Blaugrana" a realizar un listado de posibles reemplazantes





Quedan 187 días para el comienzo del Mundial de Rusia 2018 y Javier Mascherano tiene en claro que cada minuto sin actividad le jugará en contra para estar en la lista que confeccionará el entrenador Jorge Sampaoli.



La obsesión del Jefecito de llegar con rodaje a la Copa del Mundo lo hizo tomar una decisión: se irá del Barcelona el próximo mes tras quedar relegado en la consideración del entrenador Ernesto Valverde.



El Blaugrana no pierde las esperanzas de convencerlo, pero el futbolista de 33 años se muestra inflexible y ya analiza la tentadora oferta del Hebei Fortune de China que podría ofrecerle cerca de 18 millones de euros anuales para convencerlo.



La primera opción de la entidad española es la de seducir a Mascherano para que continúe por seis meses más, en pos de cubrir la inesperada baja que se creó en la última semana por la lesión del francés Samuel Umtiti en el bíceps femoral que lo alejará de los campos por dos meses.



Si el Plan A falla, ya empezó a girar un listado con posibles apellidos para reemplazarlo aunque ninguno termina de transformarse en una opción firme.



El primer apellido que irrumpió en la escena, casi por decantación, es el de Iñigo Martínez, marcador central de 26 años que se desempeña en la Real Sociedad y apareció en el radar del club catalán en los últimos mercado de pases. El pase del defensor está valuado en una cifra cercana a los 32 millones de euros, algo que sería un problema para un club que espera obtener no más de 10 millones por la del Jefecito.



El otro nombre que empezó a sonar con fuerza es el del colombiano Yerri Mina, quien viene negociando su arribo al Barcelona desde hace meses. El Palmeiras de Brasil, club dueño de su pase, tendría un acuerdo de palabra con el club español desde hace un tiempo: 9 millones de euros para enero y 10 millones para junio del próximo año por la ficha del defensor de 23 años y 1,93 metros.



Sin embargo, el club había planificado incorporarlo a mediados del 2018 y no querría acelerar su contratación más allá de esta situación de emergencia que se presentó. Para colmo, la Roma de Italia apareció en escena dispuesta a meterse en la negociación.



Barcelona tiene un pre acuerdo por Mina desde hace tiempo (AFP)

Otros de los apellidos que empezaron a sonar son los de Mouctar Diakhaby –Olympique de Lyon, 20 años–, Dan Axel Zagadou –Borussia Dortmund, 18 años– y el senegalés Kalidou Koulibaly –Nápoles, 26 años–. Aunque los dos últimos mencionados tendrían como contra la imposibilidad de disputar la actual Champions League ya que la afrontaron con sus equipos en esta temporada.