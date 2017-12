Chocó a un canillita, lo mató y se dió a la fuga

Sábado, 09 de diciembre de 2017

El conductor de una camioneta embistió a una moto manejada por un humilde vendedor de diarios. Provocó su muerte en el acto.

Además, abandonó malherida a una mujer que iba con la víctima fatal. La Policía busca al prófugo, quien huyó hacia avenida 3 de Abril.



El con­duc­tor de una ca­mio­ne­ta que atro­pe­lló y ma­tó a un hu­mil­de ca­ni­lli­ta, quien cir­cu­la­ba en mo­to­ci­cle­ta en la ca­pi­tal de Co­rrien­tes, era in­ten­sa­men­te bus­ca­do ayer por la Po­li­cía por­que des­pués de pro­vo­car la tra­ge­dia de­ci­dió dar­se a la fu­ga.





Ade­más de cau­sar la muer­te del hu­mil­de ven­de­dor de dia­rios, de 50 años, el ocu­pan­te de la pick up de­jó aban­do­na­da -­ y li­bra­da a su suer­te -­ a una mu­jer que acom­pa­ña­ba a la víc­ti­ma fa­tal y re­sul­tó mal­he­ri­da.

El si­nies­tro de trán­si­to se pro­du­jo el jue­ves a la no­che, a eso de las 22:45, en la in­ter­sec­ción de las ca­lles Hé­ro­es Ci­vi­les y La­va­lle del ba­rrio San Mar­tín.

Ju­lio Er­nes­to Es­co­bar, co­no­ci­do co­mo “Ca­rre”, per­dió la vi­da en el ac­to a cau­sa de múl­ti­ples le­sio­nes su­fri­das al ser em­bes­ti­do y lan­za­do so­bre la ve­re­da de un kios­co.

Es­co­bar con­du­cía una mo­to Kim­co 110. Tran­si­ta­ba so­bre La­va­lle jun­to a Ma­ría Isa­bel Gó­mez, de 44 años, cuan­do al lle­gar a la es­qui­na con Hé­ro­es Ci­vi­les fue­ron im­pac­ta­dos por una pick up, que cir­cu­la­ba so­bre es­ta úl­ti­ma ar­te­ria.

A ra­íz de la co­li­sión, la mo­to­ci­cle­ta fue lan­za­da a va­rios me­tros. Es­co­bar ca­yó en­ci­ma de la ve­re­da del lo­cal co­mer­cial, jun­to a una he­la­de­ra. Mien­tras, la mu­jer que­dó ten­di­da arri­ba del pa­vi­men­to, con frac­tu­ra de pier­na y cla­ví­cu­la de­re­cha.



ESCOBAR Y UNA POSTAL TOMADA EN LA PORTERÍA DE época, A LA ESPERA DE LA EDICIÓN.

Au­to­ri­da­des de la co­mi­sa­ría sec­cio­nal Se­gun­da, en ba­se a los tes­ti­mo­nios de dos tes­ti­gos que pu­die­ron con­tac­tar, pre­su­men que la ca­mio­ne­ta cu­yo con­duc­tor nun­ca fre­nó la mar­cha se­ría una To­yo­ta Hi­lux, blan­ca o gris.

Es­ta pick up con­ti­nuó el re­co­rri­do en di­rec­ción a la ave­ni­da 3 de Abril, por la cual ha­bría gi­ra­do a la de­re­cha.

A pe­sar de la asis­ten­cia, per­so­nal sa­ni­ta­rio cons­ta­tó que Es­co­bar mu­rió en for­ma ins­tan­tá­ne­a. Tu­vo una le­sión en la ca­be­za, de la que ma­nó abun­dan­te can­ti­dad de san­gre.

La Po­li­cía hi­zo un re­le­va­mien­to de cá­ma­ras de se­gu­ri­dad ins­ta­la­das en la zo­na. Así pu­die­ron de­ter­mi­nar que en el ho­ra­rio es­ti­ma­do del si­nies­tro por el lu­gar pa­sa­ron cua­tro ca­mio­ne­tas.





Las au­to­ri­da­des, a la vez, ape­lan a que po­ten­cia­les tes­ti­gos u per­so­na que pu­die­ra apor­tar da­tos al res­pec­to lo ha­ga aun­que sea de for­ma anó­ni­ma. “Es­ta­mos abo­ca­dos a la bús­que­da del ve­hí­cu­lo”, in­di­ca­ron a fuen­tes de la ins­ti­tu­ción.

“Ca­rre” se ga­na­ba par­te de la vi­da ven­dien­do dia­rios y era ha­bi­tual su vi­si­ta a épo­ca, don­de tam­bién for­mó ami­gos. Hin­cha fa­ná­ti­co de Ri­ver Pla­te fes­te­jó su úl­ti­mo cum­ple­a­ños con los co­lo­res de ese club. Ayer fue mu­cha la con­mo­ción en­tre sus se­res que­ri­dos, co­no­ci­dos y com­pa­ñe­ros en el ofi­cio de ca­ni­lli­ta.

La fa­mi­lia de Es­co­bar de­jó en cla­ro que es­pe­ran no­ti­cias so­bre la lo­ca­li­za­ción del con­duc­tor pró­fu­go.