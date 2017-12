"Parece que hay uno que tiene su conciencia sucia" Sábado, 09 de diciembre de 2017 El futbolista confirmó que no volverá a Boca y cargó contra el presidente "Xeneize". "No quiero escuchar más al líder decir que dejé todo en la cancha y que afuera bla, bla", escribió en las redes sociales



El nombre de Ricardo Centurión sigue siendo parte del Mundo Boca. A pesar de que dejó el club tras una serie de escándalos en julio de este año -para recalar en el Genoa de Italia-, a "Ricky" se lo sigue mencionando cada vez que se habla de los posibles refuerzos para el equipo de Guillermo Barros Schelotto.



Quien se manifestó en desacuerdo con la vuelta del futbolista fue el propio presidente de Boca, Daniel Angelici, quien dio por cerrada la chance de que se ponga nuevamente la camiseta del "Xeneize", al menos en el corto plazo.





Ante estas declaraciones, Centurión explotó e hizo su descargo a través de su cuenta de Twitter. No solamente confirmó que seguirá jugando en el Genoa, sino que disparó directamente contra Angelici.



"Yo estoy muy feliz en Genoa. Nada de lo que se dice de mi vuelta es verdad. Estoy tranquilo, feliz acá. No quiero escuchar más al líder decir que dejé todo en la cancha y que afuera bla, bla. La gente y el hincha de boca sabe lo que di por esos colores", publicó "Ricky".



Y, luego, agregó: "Siempre les deseo lo mejor a mi familia y a la gente que se acuerda de mí, pero parece que hay uno que tiene su conciencia sucia y me menciona seguido. Pero, bueno, Boca es más grande que todos y que todo. Agradecido eternamente a Guillermo de corazón, él me conoce bien, el único".



De esta manera, se abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Centurión y Angelici. El dirigente dijo este viernes que Boca no va a "hacer una inversión por un jugador que ya tuvimos" y agregó que un futbolista del club "lo es las 24 horas del día", en alusión a los escándalos que protagonizó "Ricky" durante su paso por "El Xeneize.