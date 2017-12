Beba terminó con fracturas en un accidente de tránsito

Sábado, 09 de diciembre de 2017

Una be­ba de seis me­ses ter­mi­nó le­sio­na­da co­mo con­se­cuen­cia de un ac­ci­den­te de trán­si­to que acon­te­ció ayer en la ca­pi­tal co­rren­ti­na. Se­gún se in­di­có, su­frió una frac­tu­ra en una pier­na, an­te lo cual de­bió ser lle­va­da al hos­pi­tal “Juan Pa­blo II”.





No tras­cen­dió si pre­sen­ta otras he­ri­das, aun­que apa­ren­te­men­te es­ta­ría fue­ra de pe­li­gro, lo cual es una ver­da­de­ra for­tu­na si se tie­ne en cuen­ta que era lle­va­da en mo­to.





El ve­hí­cu­lo, una Hon­da Ti­tán, pro­ta­go­ni­zó una co­li­sión jun­to a un au­to­mó­vil Che­vro­let So­nic. Si bien al lu­gar fue­ron agen­tes po­li­cia­les, no pu­die­ron re­ca­ban ma­yo­res da­tos so­bre có­mo acon­te­ció el si­nies­tro, ya que ape­nas ocu­rrió, el au­to­mo­vi­lis­ta ofre­ció lle­var a la cria­tu­ra y a su ma­dre de in­me­dia­to al Pe­diá­tri­co, mien­tras el pa­dre los si­guió en la mo­to, se­gún se in­di­có des­de la Po­li­cí­a.

To­do acon­te­ció cer­ca de las 18:30 por ave­ni­da Te­nien­te Ibá­ñez, a me­tros de la in­ter­sec­ción con la ca­lle Guas­ta­vi­no.

Las fuen­tes ofi­cia­les se­ña­la­ron que la Hon­da Ti­tán era ma­ne­ja­da por Fa­bián Aya­la y su pa­re­ja, Ye­si­ca Mon­tiel, am­bos de 23 años. En tan­to el Che­vro­let era guia­do por Luis Al­ca­ráz.





Por otro la­do, du­ran­te el jue­ves ocu­rrió el cho­que de dos au­to­mó­vi­les en el cru­ce de la ave­ni­da Pe­dro Fe­rré y la ca­lle Ro­ca.

Un ve­hí­cu­lo era de mar­ca Che­vro­let mien­tras que el otro era un Peu­ge­ot.

En es­te úl­ti­mo co­che ci­ta­do, iba un mu­cha­cho de ape­lli­do Al­mi­rón que su­frió al­gu­nas le­sio­nes y de­bió ser lle­va­do al Hos­pi­tal Es­cue­la.

De­be se­ña­lar­se que no re­gis­tró he­ri­das gra­ves, por lo que al no­so­co­mio fue más que na­da pa­ra re­a­li­zar al­gu­nas pla­cas ra­dio­grá­fi­cas y con­fir­mar que se en­con­tra­ba bien. Pre­ven­ti­va­men­te se le co­lo­có un cue­llo or­to­pé­di­co pa­ra el tras­la­do.

El otro con­duc­tor re­sul­tó ile­so aun­que su co­che ter­mi­nó con se­rios da­ños en su ca­rro­ce­rí­a, ya que se le des­pren­dió el pa­ra­gol­pes de­lan­te­ro.