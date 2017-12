Cristina Kirchner no apelará su procesamiento y acudirá a tribunales internacionales Viernes, 08 de diciembre de 2017 Su abogado, Alejandro Rúa, dijo que quieren ir rápido a juicio para demostrar que no entorpecen la causa. Sí recurrirá a la Cámara la prisión preventiva y hará una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos



La ex presidenta Cristina Kirchner no apelará el procesamiento por traición a la patria que le dictó este jueves el juez federal Claudio Bonadio en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán y tiene previsto acudir a tribunales internacionales para denunciar su caso.



"Vamos a consentir esa resolución porque queremos ir rápido a juicio oral y así demostrarle al juez que no interferimos ninguna investigación", le dijo a Infobae Alejandro Rúa, abogado de la ex mandataria.



La defensa sí apelará la prisión preventiva dictada con el procesamiento que para hacer efectiva el juez solicitó al Senado el desafuero de Cristina Kirchner. "La detención afectada sus derechos políticos y eso lo vamos a apelar", explicó Rúa. Eso ocurrirá la semana que viene e intervendrá la Sala II de la Cámara Federal.





Rúa, junto con Graciana Peñafort, también defiende al ex canciller Héctor Timernan, también procesado con prisión preventiva, aunque en su caso el juez Bonadio le otorgó la detención domiciliaria por su estado de salud. Con Timernan seguirán la misma estrategia: no apelarán el procesamiento, pero sí la detención.





Timerman regresó ayer de los Estados Unidos, donde se trata el cáncer que padece.



Pero el objetivo de no apelar el procesamiento para ir rápido a juicio oral no es algo que se concrete de inmediato. Alguno de los otros 11 procesados sí puede apelar y el envío a juicio oral de una causa es con todos los acusados y no por partes. Además, en este expediente el juez Bonadio dictó la falta de mérito de cuatro acusados. Eso significa que seguirán siendo investigados y para eso no hay plazo.



Lo que sí llegará a la Sala II de la Cámara Federal es la prisión preventiva de Cristina Kirchner y Timerman. La revisión estará a cargo de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Irurzun es el camarista que en el fallo que ordenó la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa Río Turbio fijó un nuevo criterio para las prisiones preventivas que se ya se aplicó en varios casos: haber sido funcionario público o tener un cargo político deja y mantiene relaciones que pueden hacer sospechar de un posible entorpecimiento de la causa. Bonadio citó hoy el fallo de Irurzun.



Por otra parte, Rúa adelantó que realizarán una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Ya la veníamos trabajando y hoy se concretó la afectación. En esta causa se cometieron muchas irregularidades que vamos a poner en conocimiento de los tribunales internacionales", explicó el letrado.



Consultado respecto de si analizaban denunciar a Bonadio en el Consejo de la Magistratura de la Nación por mal desempeño, Rúa dijo que no.