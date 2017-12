River buscará repatriar a un futbolista de la Selección

Viernes, 08 de diciembre de 2017

La prensa española informó que el “Millonario” intentará incorporar al mediocampo a un futbolista con pasado en la albiceleste y en el club de Núñez





A horas de disputar la final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, la cabeza de Marcelo Gallardo no se detiene. El director técnico también piensa en el River que se viene y en los posibles refuerzos para mejorar el plantel e ir en búsqueda de revancha en la Copa Libertadores 2018.



Según el medio español El Gol Digital, el Millonario planea en los próximos días ponerse en contacto con Atlético Madrid para repatriar a un futbolista con pasado en la institución y la Selección argentina: Augusto Fernández.



El Muñeco busca un mediocampista que pueda aportar dinámica y gol, requisitos que cumple el ex Vélez y Saint Etienne. En River intentarán seducirlo con la chance de tener los minutos que actualmente no consigue en el Colchonero debido a sus constantes lesiones y de este modo sumar posibilidades de ser convocado por Jorge Sampaoli al Mundial de Rusia 2018.





Sin embargo, la negociación no será sencilla. Este sitio también afirma que Las Palmas lo tiene en la mira, pero que la demora en contratar a un entrenador (aguardan por saber si finalmente Jorge Almirón puede asumir el cargo) podría jugarle en contra a la institución de las Islas Canarias.



El futbolista de 31 años defendió los colores de River en 80 oportunidades, marcando tres tantos. Obtuvo el Torneo Clausura 2008.