La confesión de su último desgarro, sus miedos, River y Rusia 2018

Viernes, 08 de diciembre de 2017

El futbolista del Barcelona se refirió a su presente futbolístico y a la ilusión de coronar su carrera profesional en la Copa del Mundo del año próximo





Javier Mascherano brindó una extensa entrevista en TyC Sports y expuso sus inquietudes por haber ingresado en la recta final de su carrera. El Barcelona, River, la Selección y su despedida de la Albiceleste en la Copa del Mundo que se jugará el año que viene en Rusia.



CONFESÓ HABER TERMINADO JUGANDO DESGARRADO CON NIGERIA

"Nunca me excusé de las situaciones que pasan. Estuve mermado físicamente y eso me impidió hacer algunas situaciones de juego, pero no terminarlo. No iba al cien por ciento como podía ir. Al final te terminás dando cuenta de que es una irresponsabilidad porque podés perjudicar al equipo. En un mundial no lo hago, olvidate, esto era un amistoso. Tampoco nadie nos obliga a hacer las cosas que hacemos".



SU FUTURO EN BARCELONA

"La situación se la comenté hace un tiempo al club. Es la realidad que me toca vivir, no es culpa de nadie, sino la realidad. Trataremos de llegar a una conclusión que sea buena para todos, para el club y para mí. Mi situación en Barcelona la quiero definir en privado. Acá he perdido el protagonismo que tuve en años anteriores. Tengo muy buena relación con la directiva, los mismos que me trajeron. No sé qué va a pasar pero tampoco creo que tenga que estar alimentando este juego mediático, no me gusta y no lo merecemos ni el club ni yo".





SU POSIBLE VUELTA A RIVER

"Siempre mantengo el respeto. Me imagino cómo me sentiría yo siendo Ponzio habiendo ganado todo, al hablarse de otro tipo que prácticamente su historia con River duró dos años. Fue muy efímera en comparación con lo que fue Ponzio, un ídolo de River, en estos últimos años. Lo primero que trato de ser es respetuoso con alguien que ganó tantas cosas y es el capitán. Además tengo contrato con un club y muchas veces no decidís vos. Podés querer algo pero hay que ponerse de acuerdo y tomar decisiones junto al club en el que estás".



SUS MIEDOS Y PREOCUPACIONES POR LAS LESIONES

"Lo que más miedo me da es que en los últimos 11 meses tuve cinco lesiones musculares y nunca me había pasado en mi carrera, eso me da vueltas en mi cabeza. En el último año no pasó que compitiera cada tres días y ese puede ser uno de los causantes. A mi edad (33), tener cierta regularidad y estímulos con la exigencia de partidos no es lo mismo que hacerlo cada 15 ó 20 días, eso empieza a complicar. Lo hablé con preparadores físicos y es una de las consecuencias por las que pueden llegar las lesiones. Cuando te lesionás a los 20, te recuperás rapidísimo, pero cuando es a los 33, cuesta más, requiero un tiempo de readaptación, agarrar el ritmo de nuevo y el problema es si volvés a caer".





MUNDIAL RUSIA 2018

"Tengo la ilusión y esperanza y confío en mis posibilidades, porque si no, estoy al horno. Pero entiendo que el entrenador pueda tener sus dudas. El Mundial te da la posibilidad de ir de menor a mayor, pero nosotros de entrada vamos a tener que estar fuertes, no estará la posibilidad de experimentar muchas cosas. Por nombres, la gente quizás pueda pensar que no es complicado, pero por calidad de los jugadores que tiene cada selección, es un grupo bastante parejo. Sobre todo porque nuestra versión no es la mejor, habrá que ver en junio. Quizás ahí es mucho mejor. Cuando seis meses antes sabés que va a ser complicado el arranque, no tenés excusas. ¿Cómo estaba Rakitic? Contento. La explicación es que si va a jugar un Mundial, qué mejor que jugar contra Brasil o Argentina".



LA FRASE DE MESSI: "SI NOS VA MAL EN RUSIA, TENEMOS QUE IRNOS TODOS"

"Cuando escuché la nota de Leo, conociéndolo, entiendo que habla desde el deseo de conseguir algo, no desde la consecuencia de no conseguirlo. El deseo es tan grande que te hace decir frases que se pueden interpretar de otra manera".



LA CRÍTICA DE MARADONA EN EL SORTEO

"Diego quiso contextualizar. No solamente hablar del nivel del equipo sino de todo lo que ha pasado en la Selección. Fue muy crítico en el último año y medio o dos con todo lo que pasa en la AFA en general. Ha metido todo en la licuadora y ha licuado todo. Nosotros somos los primeros en saber y hemos dicho que la realidad indica que entramos a lo último al Mundial y que el nivel no fue el mejor por diferentes razones. Por los cambios que hemos sufrido en las eliminatorias y porque nuestro nivel no fue bueno".



LA SELECCION ARGENTINA

"Esta última etapa sí fue un camino oscuro, de calvario, donde nosotros no hicimos las cosas bien como las veníamos haciendo. La realidad muestra que cuando no las hacés bien, estás al límite del fracaso, de pegarte la cabeza contra la pared. Lo que pasó en Ecuador nos hizo dar cuenta de que lo que habíamos hecho anteriormente no era tan malo y que hay que volver a retomar eso. La Selección no es de nadie, ni siquiera es de Leo (Messi), es del que le toca estar. Es de todos y de nadie, es del momento. Si el grupo no fuera sano, habiendo perdido tres finales nos tendríamos que haber matado entre nosotros. Rusia 2018 es la última oportunidad que voy a tener, está totalmente asumido y decidido. Mis compañeros ya lo saben hace tiempo".





GONZALO HIGUAÍN

"Se puede sufrir una crítica, pero otra cosa es que se rían de vos, eso es clarísimo. Cuando alguien se nos ha reído, siempre nos jode. Por lo que hablé, mentalmente está muy bien, lo demuestra domingo a domingo en la Juventus. Es un jugador que hizo infinidad de goles en diferentes ligas. El que tenga que estar o no, lo definirá el entrenador, pero está claro que es un jugador de jerarquía y nivel top mundial".



LA COMPARACIÓN CON ALEMANIA

"Culturalmente no somos Alemania, por qué vamos a pretender ser Alemania si no lo somos en ninguna faceta de la vida. Podemos copiar cosas que ellos hayan hecho bien, pero está claro que para entender a Alemania no es solamente ver a su selección mayor. Hace 15 años armaron un proyecto de alto rendimiento en todo el país con captaciones de talentos y eso benefició a las juveniles… Es algo que alguna vez tuvimos y dio resultado, pero que dejamos de hacer. No es una casualidad lo de Alemania, es una consecuencia, lo buscaron".