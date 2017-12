Lammens confirmó el entrenador de San Lorenzo para el 2018

Viernes, 08 de diciembre de 2017

Tras una reunión entre los principales dirigentes, el presidente del "Ciclón" informó quién se sentará en el banco el próximo año





Se terminó la espera para Claudio Biaggio. El DT interino de San Lorenzo fue confirmado en el cargo para el próximo año.



"Nos sorprendió la cantidad de puntos que sacó el Pampa. Si bien es cierto que no se jugó bien con Argentinos y con Tigre, el análisis indica que en algunos los ganó jugando bien. Hubo decisiones posicionales que fueron determinantes. Superó las expectativas, merece una oportunidad", aseguró el presidente Matías Lammens en diálogo con Radio La Red.





Claudio Biaggio, quien asumió como interino tras la renuncia de Diego Aguirre, logró una efectividad estupenda del 81%: sobre un total de nueve partidos, San Lorenzo ganó siete, empató uno y perdió el restante. Así se convirtió en el puntero de la Superliga junto con Boca, que tiene un partido menos.



"Estoy muy feliz, hablamos de lo que se viene, Marcelo y Matías nos dieron el apoyo. Estoy contento y tranquilo, ahora a pensar en lo que se viene, que es algo hermoso. Yo no me lo imaginaba. Ya sabemos que lo que hicimos fue muy bueno. Gracias a los jugadores pudimos estar arriba. San Lorenzo terminó bien", expresó el DT ante la prensa luego de la reunión con los directivos del club.



(@SanLorenzo)

"Ellos querían escucharnos, ver qué pensábamos. Estoy contento de que confíen en nosotros. San Lorenzo se tiene que seguir armando. Estoy con emoción, con ganas de seguir trabajando. Vienen días de descanso, pero nos vamos a volver a juntar. Ahora queremos seguir sumando experiencia y trabajo", agregó el Pampa, quien ya se mentaliza en el San Lorenzo que se viene.



Por su parte, Matías Lammens brindó más detalles de la reunión y el futuro de la institución: "Queríamos promocionar jugadores y (Biaggio) lo hizo. Quedamos conformes con su trabajo. Hablamos de refuerzos y pensamos lo mismo".



"Quedamos en juntarnos con el Pampa por los refuerzos. San Lorenzo necesita del medio para adelante. Ortigoza tiene un peso propio, pero el mediocampo está copado y amerita hablar", agregó el presidente sobre la chance de que se concrete la vuelta de Orti.